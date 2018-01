Coutinho tervehti Barca-faneja: "Tämä on todeksi tullut unelma!"

STT, AFP

Barcelona

Kautta aikain kolmanneksi kalleimman jalkapallosiirron kohde Philippe Coutinho tervehti sunnuntaina uuden seuransa Barcelonan faneja kuvaamalla siirtoaan "todeksi tulleena unelmana".

– Barca-fanit, olen täällä. Tämä on todeksi tullut unelma! Toivon näkeväni teidät huomenna, Coutinho sanoi seuran julkaisemalla lyhyellä videoklipillä.

Brasilialainen Coutinho, 25, poseerasi Barcan Camp Nou -stadionilla seuran väreissä. Barcelona esittelee hankintansa maanantaina suurelle yleisölle.

Coutinhon siirto Englannin Valioliigan Liverpoolista Katalonian ylpeyteen 160 miljoonalla eurolla julkistettiin lauantai-iltana. Coutinho-kauppaa kalliimmaksi jalkapallohistoriassa yltävät vain ranskalaisseura PSG:n kaksi hankintaa: Neymarin 222 miljoonan euron osto Barcelonasta sekä 180 miljoonan arvoinen Kylian Mbappen siirto Monacosta.

– Nyt haluan pelaamaan, voittamaan pokaaleja ja tekemään fanit iloisiksi. Siinä tavoitteeni, viisivuotisen sopimuksen tehnyt Coutinho jutteli videolla.

Coutinhon pelikaverina Liverpoolissa 18 kuukauden ajan aikoinaan olleen Barca-tähden Luis Suarezin mukaan Barcelona saa laatua.

– Kaikki tietävät hänen tasonsa. Hän on pelannut huipputasolla jo vuosia, ja se on tärkeä juttu. Nyt meidän on vain varmistettava, että hän tuntee olonsa kotoisaksi, koska seuravaihto on aina vaikeaa. Uskon kuitenkin, että hän sopeutuu hyvin joukkueeseen, Suarez totesi Barca TV:lle.