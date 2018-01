Cologna otti neljännen Tour de Skin voittonsa

Sveitsin Dario Cologna on voittanut maastohiihdon Tour de Ski -kiertueen Italian Val di Fiemmessä. Voitto on Colognalle uran neljäs. Samaan on aiemmin pystynyt vain naisissa Puolan Justyna Kowalczyk.

Cologna sai hiihtää Alpe Cermis -loppunousun yksin, sillä hänellä oli tukeva johto ennen päätösetappia. Toiseksi hiihti Norjan Martin Johnsrud Sundby, joka hävisi Colognalle vajaat puolitoista minuuttia. Sundby kukisti loppukirissä kolmanneksi sijoittuneen Kanadan Alex Harveyn.

Suomalaismiehistä Antti Ojansivu oli 35:s, Kusti Kittilä 37:s ja Ari Luusua 40:s.