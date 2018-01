Rinteen pituus isompi ongelma kuin jyrkkyys – loppunousu on taistelua pahaa oloa vastaan

KAIJA YLINIEMI

Ari Luusua muistaa kuuden vuoden takaa Sami Jauhojärven neuvon maastohiihdon Tour de Ski -kiertueen loppunousun kipuamiseen. Suunnilleen 420 nousumetriä huipentaa kuuden etapin kiertueen sunnuntaina Alpe Cermis -laskettelurinteessä.

– Musti sanoi yhden neuvon. Laitat yhden vauhdin silmään, ja se riittää, mihin se riittää, Luusua ennakoi.

Hän on tällä kiertueella Suomen mieshiihtäjistä ainoa, jolla on kokemusta loppunoususta. Tammikuun alussa 2012 hän hiihti kiertueen loppuun asti.

– Nousu on taistelua pahaa oloa vastaan. Nousu on pitkä, sillä sadat metrit eivät taitu siinä ihan samalla lailla kuin tasaisella. Rinteen pituus on isompi haaste kuin jyrkkyys, Luusua ennakoi sunnuntaita.

Hän pääsee matkaan runsaan yhdeksän minuutin päässä kärjestä. Lauantain perinteisen hiihtotavan kisassa vatsakrampista kärsinyt Antti Ojansivu on kiertueella 46:ntena ja Kusti Kittilä sijan häntä perässä.

– Luulen, että loppunousu sujuu meidän porukasta parhaiten minulle. Olen ajanut mäkiä maastopyörällä, ja loppunousu muistuttaa sitä.

– Vauhti tappaa, ei matka, Kittilä muistutti.

Ojansivun kilpaileminen loppunousussa ratkeaa Suomen joukkueen lääkärin Maarit Valtosen mukaan sunnuntaina aamupäivällä.