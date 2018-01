Torinon päävalmentajalle kenkää – cup-tappio veriviholliselle oli liikaa

Italian jalkapalloliigan Serie A:n Torino luopui torstaina päävalmentajansa Sinisa Mihajlovicin palveluksista. Seurajohdolle oli liikaa keskiviikkoillan 0–2-tappio paikallisvastus Juventukselle Italian cupin puolivälierässä.

Serbialaisen Mihajlovicin, 48, viimeinen peli Torinon peräsimessä päättyi jo ennen aikojaan. Hänet ajettiin penkiltä, kun hän protestoi Mario Mandzukicin 2–0-maalia toisella puoliajalla.

Torino on liigassa kymmenentenä, mutta se on voittanut vain viisi 19 liigaottelustaan. Kahdeksasta viime liigapelistään joukkue on koonnut kuusi tasapeliä.

Ex-huippupelaaja Mihajlovic tuli Torinoon kesällä 2016. Sitä ennen hän sai potkut AC Milanista saman vuoden huhtikuussa. Aiemmin Mihajlovic on valmentanut muun muassa Serbian maajoukkuetta.