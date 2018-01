Pikkuleijonilla synkkä historia MM-kisojen voittomaalikilpailuissa – kaksi voittoa, kahdeksan tappiota

Tapio Neva

Onko Leijonat ikuinen epäonnensoturi, jolla on taipumus hävitä MM-kisojen voittomaalikilpailut?

On ja ei.

Suomen miesten maajoukkue on joutunut kuusitoista kertaa MM-kisojen historiassa voittomaalikilpailuun. Leijonat on voittanut niistä yhdeksän ja hävinnyt seitsemän. Suomen voittoprosentti on 56,3.

Sen sijaan pikkuleijonien eli alle 20-vuotiaiden jääkiekkomaajoukkueen historia on synkempi: kaksi voittoa ja kahdeksan tappiota. Voittoprosentti 20.

Voittomaalikilpailu eli aiemmalta nimeltään rangaistuslaukauskilpailu tuli MM-kisojen ohjelmaan 1990-luvulla. Aluksi rankkareilla haettiin ratkaisu vain pudotuspelivaiheen otteluissa, mutta 2000-luvulla tasapelit poistuivat ja rangaistuskuljetukset on otettu mukaan kaikkiin MM-kisojen otteluihin.

Aikuisten MM-kisoissa Suomen mitalin väri on ratkaistu kaksi kertaa rankkareilla: 1994 finaalissa ja 2013 pronssiottelussa. Suomi hävisi molemmat – 1994 Kanadalle ja 2013 Yhdysvalloille.

Vuoden 1994 finaalitappio kuuluu suomalaisen jääkiekkohistorian klassikoihin. Moni muistaa vieläkin tuokiokuvan, kun kaksi kertaa rankkareissa epäonnistunut Mika Nieminen roikotti pelin jälkeen päätään ja Christian Ruuttu tuli lohduttamaan Niemistä halaamalla.

Nuorten MM-kisoissa Suomi on saavuttanut kautta aikojen viisitoista mitalia, mutta finaalit ja pronssiottelut ovat ratkenneet aina pelaamalla. Kymmenestä voittomaalikilpailusta puolet on käyty alkusarjan otteluissa ja yksi sijoitusottelussa viidennestä sijasta.

Välierissä pikkuleijonien kohtalo on kerran ratkaistu rankkareilla ja puolivälierissä kolme kertaa. Suomi on hävinnyt nämä kaikki neljä voittomaalikilpailua.