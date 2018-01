Mikä olisi Pohjois-Korean urheilullinen merkitys talviolympiakisoille?

Tapio Neva

Millainen talviurheilumaa Pohjois-Korea on?

Kysymys tuli ajankohtaiseksi, kun Pohjois-Korean diktaattori Kim Jong-un antoi uudenvuodenpuheessaan ymmärtää, että maa voisi sittenkin lähettää edustajiaan helmikuussa Etelä-Koreassa järjestettäviin talviolympiakisoihin.

Sulkeutunut diktatuuri on talvilajeissa urheilullisesti lilliputtimaa.

Kautta aikojen Pohjois-Korea on saavuttanut talviolympiakisoissa kaksi mitalia: 1964 Han Pil-Hwa voitti hopeaa naisten 3 000 metrin pikaluistelussa ja 1992 Hwang Ok-Sil pronssia naisten 500 metrin kaukalopikaluistelussa.

Pohjois-Korea osallistui ensimmäisen kerran olympiakisoihin vuonna 1964 Innsbruckissa. Sen jälkeen talviolympialaiset on järjestetty kolmetoista kertaa ja Pohjois-Korea on osallistunut kisoihin seitsemän kertaa.

Sotshin talvikisoihin vuonna 2014 Pohjois-Korea ei osallistunut. Vancouverissa 2010 maata edusti kahden urheilijan minijoukkue.

Tällä hetkellä tunnetuimmat pohjoiskorealaiset talvilajien urheilijat löytyvät taitoluistelusta. Jäätanssipari Ryom Tae-ok ja Kim Ju-sik osallistui viime talvena Helsingissä järjestettyihin MM-kisoihin ja sijoittui 15:nneksi.

He ovat ainoat pohjoiskorealaiset urheilijat, jotka ovat urheilullisten meriittiensä puolesta hyväksytty helmikuussa alkaviin olympiakisoihin. He ansaitsivat osanotto-oikeuden sijoittumalla syyskuussa Saksassa järjestetyssä karsintakilpailussa kuudenneksi.

Koska kaksikko edustaa Pohjois-Koreaa, heidän osallistumisensa riippuu kuitenkin muista asioista kuin urheilusta.

Pohjois-Koreassa pelataan myös jääkiekkoa. Miesten maajoukkue pelasi ensimmäisen ottelunsa vuonna 1974. Pohjois-Korea pelaa MM-kisojen 3. divisioonassa. Joukkueen maailmanranking on pyörinyt 2000-luvulla sijoilla 36–45. Vuosina 1994–2001 maa ei osallistunut kansainväliseen kilpailutoimintaan.

Naisten jääkiekkomaajoukkue Pohjois-Koreaan perustettiin vuonna 1999. Maassa on 900 rekisteröityä naisjääkiekkoilijaa. Naisten MM-kisoissa Pohjois-Korea on sijoittunut parhaimmillaan 12:nneksi.

Kesälajeissa Pohjois-Korea on menestynyt huomattavasti talvilajeja paremmin. Vuodesta 1972 lähtien maa on osallistunut kesäolympialaisiin kymmenen kertaa. Saaliina on ollut kuusitoista olympiakultaa ja 38 himmeämpää mitalia. Menestyslajit ovat olleet painonnosto (17 mitalia), paini (10), nyrkkeily (8) ja judo (8).

Rio de Janeiron kisoissa vuonna 2016 Pohjois-Korea saavutti seitsemän mitalia.

Jalkapallossa Pohjois-Korea on yltänyt kaksi kertaa MM-lopputurnaukseen. Vuonna 1966 joukkue ylsi jopa puolivälieriin, 2010 tie tyssäsi alkulohkoon.

Vuoden 2010 MM-kisoissa Pohjois-Korea hävisi Portugalille 0–7. Japanilaisen Pohjois-Koreaa tutkivan professori Toshimitshu Shigemuran mukaan joukkuetta rankaistiin murskatappiosta määräämällä pelaajat kahdeksi vuodeksi kaivostyöhön.