Olympiakomitea: "Ei ole mitään syytä, miksi Pohjois-Korea ei voisi osallistua talviolympialaisiin"

Minna Akimo

Pohjois-Korean mahdollisuudet osallistua Pyeongchangin talviolympialaisiin Etelä-Koreassa näyttävät hyviltä, sanoo Suomen Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen.

– Yleinen arvio on se, että Pohjois-Korean osallistuminen talviolympialaisiin näyttää lupaavalta.

Salonen muistuttaa Lännen Median haastattelussa, että myönteinen kehitys alkoi jo aiemmin syksyllä, kun YK:n jäsenmaat hyväksyivät ja allekirjoittivat lausuman "olympiarauhasta".

– Marraskuussa YK:n yleiskokouksessa kaikki jäsenmaat Pohjois-Koreaa myöten allekirjoittivat The consensus for the Olympic Truce -lausunnon, jonka voi suomentaa olympiarauhan julkilausumaksi. Tämä lausuma on ainakin yhtä merkittävä kuin viime päivien käänteet, Salonen sanoo.

Uudenvuodenpuheessaan Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-Un sanoi harkitsevansa delegaation lähettämistä Pyeongchangiin.

Tiistaina julki tulleiden tietojen mukaan Etelä-Korea on ehdottanut Pohjois-Korealle korkean tason neuvotteluita, joissa Koreoiden edustajat voisivat keskustella muun muassa talviolympialaisiin liittyvistä asioista. Mediassa olleiden tietojen mukaan maitten edustajat tapaisivat toisensa tiistaina 9. tammikuuta.

– Jos lopputulos on se, että Pohjois-Korea on mukana, se on erittäin hyvä asia, Salonen sanoo.

Samalla linjalla on myös Suomen Olympiakomitean ensimmäinen varapuheenjohtaja Susanna Rahkamo. Hänen mukaansa ei ole mitään syytä, miksi Pohjois-Korea ei voisi talviolympialaisiin osallistua.

– Minä en näe mitään syytä, miksi Pohjois-Korea ei voisi osallistua talviolympialaisiin. Ainakin pariluistelussa Pohjois-Korean pari on lunastanut jo paikkansa kisoissa, Rahkamo kommentoi.

Rahkamon ja Salosen mukaan Pohjois-Korean osallistuminen talviolympialaisiin olisi merkittävää jo senkin vuoksi, että olympia-aatteen mukaan kilpaurheilua ja politiikkaa ei pidä sekoittaa keskenään. Urheilutapahtumat ovat urheilua varten ja politiikkaa tehdään kilpakenttien ulkopuolella.

– Koko olympialiikkeen perusajatus on se, että kaikki maat ovat mukana ja samalla viivalla sekä käyvät samaa kisaa. Periaate on, että kaikki ovat mukana samoissa kisoissa ja politiikkaa käydään jossain muualla. Siksi olisi hieno asia, jos maat löytäisivät yhteisiä asioita, Rahkamo sanoo.

Talviolympialaiset pidetään Etelä-Koreassa 9.–25. helmikuuta.

Lue myös: Mikä olisi Pohjois-Korean urheilullinen merkitys talviolympiakisoille?