Pärmäkoski ei luovuta – nousi takaa-ajossa Tour de Skillä neljänneksi

Kaija Yliniemi

Yksittäisten kisojen onnistuminen on Krista Pärmäkoskelle maastohiihdon Tour de Ski -kiertueella loppuviikolla yhtä tärkeää kuin kiertueen kokonaistilanne. Pärmäkoski nousi sunnuntaina kahdeksannelta sijalta neljänneksi, mutta ero kärkeen kasvoi vapaan hiihtotavan takaa-ajossa.

– Tänään ei ollut muuta sijaa otettavissa kuin neljäs sija. Muut olivat sen verran kaukana ja hyviä vapaan hiihtäjiä, Pärmäkoski kertoi.

Hän tuli maaliin minuutin ja 45 sekuntia johtopaikalla jatkavan Norjan Ingvild Flugstad Östbergin takana. Kun voittaja sai vielä 15 sekuntia bonuksia, Pärmäkosken ero kärkeen on kaksi minuuttia.

– Ero on iso, mutta vielä on kisoja jäljellä. Seuraavat kaksi kisaa eivät ole sellaisia, mutta Fiemmen pertsa on sellainen, jossa voi tulla notkahduksia, Pärmäkoski viittasi lauantaina Val di Fiemmessä hiihdettävään 10 kilometrin yhteislähtöön perinteisellä hiihtotavalla.

Östbergillä on 32 sekunnin johto maannaiseensa Heidi Wengiin. Kolmantena kiertueella jatkaa Yhdysvaltain Jessica Diggins, joka on 34 sekuntia Pärmäkosken edellä.

Sunnuntain kympillä Pärmäkoski ja kolme sekuntia ennen häntä lähtenyt Kerttu Niskanen tekivät yhteistyötä ja estivät takaa-ajoryhmän pääsyn kantaan. Niskanen oli maalissa kuudes, sillä hän oli kolmen naisen kiritaistelussa niukasti alakynnessä. Hänen ja Pärmäkosken välissä maaliin ehti Yhdysvaltain Sadie Bjornsen.

– Mennään kisa kerrallaan ja päivä kerrallaan. Kiertueen tavoitteena oli saada kunnon mukaisia tuloksia, Niskanen sanoi.

– Kaikki on mallillaan. Ei auta kuin odottaa, että sieltä läsähtää niitä parempia tuloksia.

Aino-Kaisa Saarinen joutui hiihtämään valtaosan kympistä yksin. Eroa kärkeen tuli 53 sekuntia lisää.

– Se oli ihan perushyvää tekemistä, vielä yksin tehtynä. Plusmerkkinen suoritus, kiertueella 19. sijalla oleva Saarinen sanoi.

Laura Mononen kuvasi hiihtoaan "lenkkivauhdiksi". Hän on kolmen etapin jälkeen 21. sijalla yli kolmen ja puolen minuutin päässä kärjestä.

Anne Kyllönen tuli maaliin lähes neljä ja puoli minuuttia kärjen jälkeen ja on 36:ntena. Hänen jatkamisensa Tourilla ratkeaa myöhemmin.