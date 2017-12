Tour de Ski pääsee vauhtiin lumipyryssä Sveitsissä

Kaija Yliniemi

Maastohiihdon kahdestoista Tour de Ski -kiertue alkaa tänään sakeassa lumipyryssä. Kisapaikka Sveitsin Lenzerheide sai yön aikana jo kymmenkunta senttiä uutta lunta, ja lunta sataa ennusteen mukaan lisää pitkin päivää.

Kiertueen ensimmäinen etappi on vapaan hiihtotavan sprintti, jossa kisamatka on 1,5 kilometriä miehillä ja naisilla. Aika-ajot alkavat kello 11.30 Suomen aikaa 72 naishiihtäjän voimin, ja kello 12.10 alkaen matkaan lähtee 94 miestä. Kolmenkymmenen parhaan naisen ja miehen pudotushiihdot alkavat kello 14.

– Rata on kova. Vaikka siinä on pitkät laskut, niin siinä on yli minuutin mittainen työpätkä. Se tekee eroja, ampumahiihtäjä Mari Laukkanen ennakoi.

Laukkasen mukaan hyvällä kelillä radan hiihtäisi kolmessa minuutissa, mutta lumipyry voi tarkoittaa puoli minuuttia hitaampaa vauhtia.

Laukkanen on Suomen Tour-hiihtäjistä ainoa, jonka kiertue päättyy jo avausmatkan jälkeen. Hänen lisäkseen naishiihtäjistä ovat mukana Anne Kyllönen, Laura Mononen, Krista Pärmäkoski, Kerttu Niskanen ja Aino-Kaisa Saarinen. Jos sairastumisia tai muuta takapakkia ei tule, muut kuin Laukkanen hiihtänevät kiertueen ensi viikon sunnuntain maaliin asti.

Suomalaismiehistä kiertueella ovat mukana Ristomatti Hakola, Martti Jylhä, Kusti Kittilä, Ari Luusua, Iivo Niskanen ja Antti Ojansivu. Heistä Hakola, Jylhä ja Niskanen lopettanevat kiertueen neljän etapin jälkeen Saksan Oberstdorfissa ensi keskiviikkona.

Tämänkertaisella kiertueella hiihdetään seitsemän etappia. Niistä kolme on Lenzerheidessa, kaksi Oberstdorfissa ja kaksi Italian Val di Fiemmessä.