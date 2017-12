Suomi aloittaa nuorten MM-kisat – vastassa kova Kanada

Suomi aloittaa jääkiekon nuorten MM-kisat tänään Yhdysvalloissa. Suomi kohtaa avausottelussa Kanadan.

Kaksi vuotta sitten kotikisoissaan alle 20-vuotiaiden maailmanmestaruuden voittanut Suomi lähtee turnaukseen yhtenä ennakkosuosikeista. Suomella on joukkueessa seitsemän ensimmäisellä kierroksella NHL:ään varattua pelaajaa.

Avausvastustaja Kanada on kova, sillä se pelasi vuosi sitten MM-finaalissa Yhdysvaltoja vastaan ja otti hopeaa. Pudotuspeleistä karsiutunut Suomi oli tuolloin vasta yhdeksäs ja säilytti A-sarjapaikkansa kukistettuaan karsintaotteluissa Latvian.

Kanada murjoi valmistavissa MM-peleissään Sveitsiä 8–1 ja Tshekkiä 9–0. Suomi peittosi samat maat kummankin maalein 4–2.

– Kova joukkue on vastassa, luisteluvoimainen ryhmä. Yhdysvalloilla on huippuyksilönsä, Kanada pelaa enemmän joukkueena, vertailee Suomen päävalmentaja Jussi Ahokas viime kisojen finalisteja.

Ahokas valmensi Suomen alle 18-vuotiaat maailmanmestariksi vuonna 2016. Kultajoukkueesta 16 pelaajaa on mukana nyt alkavissa alle 20-vuotiaiden MM-kisoissa.

– Nyt alkaa oikea turnaus. Meidän pitää olla timanttia. Kanada on ihan toista kuin Sveitsi – tai edes Tshekki, Suomen puolustaja Henri Jokiharju kertoo.

Suomi on voittanut alle 20-vuotiaiden maailmanmestaruuden neljä kertaa, vuosina 1987, 1998, 2014 ja 2016. Yhteensä 14 MM-mitalista vain kolme on tullut Pohjois-Amerikassa pelatussa turnauksessa. Nuorilla Leijonilla on Pohjois-Amerikasta kolme pronssia vuosilta 1982, 2003 ja 2006.

Suomen ja Kanadan ottelu alkaa Buffalossa Suomen aikaa kello 23.