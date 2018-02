Kyllä vievät!

Robotit tulevat viemään ja ovat jo suurilta osin vieneet vähä-älyisten työt. Niin kuin on olemassa Mensan prosentti kansasta, on olemassa myös vähä-älyisten prosentti kansasta, jotka eivät voi tehdä juuri mitään monimutkaista.



Tulevaisuudessa yhä suurempi prosentti älykkyysjakauman alaosasta muuttuu palkkauskelvottomiksi, joihin mikään aktiivimalli ei voi tehota, koska heille ei vain ole töitä.



Älykkyyden ja työllistymisen suhteesta puhutaan aivan liian vähän, kuten myös vähä-älyisten mahdollisuuksista pärjätä monimutkaistuvassa tietoyhteiskunnassa. Syy tähän on tietysti se, että koko ongelmaa voida tunnistaa, koska älykkyyserot ovat tabu.

Kirjoita vastaus viestiin Nimi tai nimimerkki

Otsikko

Viesti

TS:n Verkkokeskustelun säännöt Peruuta Viesti lähetetty!



Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Virhe viestin lähetyksessä. TS:n verkkokeskustelun säännöt Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia. Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda!/HUUDA tai kiroile. Emme julkaise linkkejä tai mainoksia. Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.