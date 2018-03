Video: Luonto Plus vinkkaa retkikohteeksi Haunisten altaan ympäristöä

Luonto Plussan tämän viikon jaksossa vaelletaan Raision Haunisten vesialtaan maisemissa. Ohjelman luontoasiantuntija, Turun yliopiston eläinmuseon konservaattori ja syntyperäinen raisiolainen Ari Karhilahti muun muassa kertoo, miltä alue näytti hänen lapsuudessaan. Kuvaustiimi löytää virallista laavua etsiessään epäviralliselta tuntuvan tulentekopaikan, sillä paikalle on jätetty muun muassa sytytysgeelipullo ja muuta roskaa. Raision kaupungin lupaamaa puuhuoltoa ei näy, mutta katkottuja oksia on grillin päälläkin. Toimittaja on Ann-Mari Rannikko ja kuvaaja Juha Paju.