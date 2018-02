Luonto Plus suosittelee ulkoilijoille Kuralan Kylämäkeä

Kuralan Kylämäen ympäristö tarjoaa turkulaisille loistavat ulkoilu- ja hiihtomaastot. Luonto Plussassa tunnelmoidaan aurinkoisena talvipäivänä museoalueen takamaastossa.

– Kylämäki on niin sanotusti "liian lähellä". Aluehan on hyvä vaihtoehto Ruissalolle, ja näillä pelloilla on tosi mainiot hiihtomaastot, hehkuttaa Turun Sanomien luontoasiantuntija, Turun yliopiston eläinmuseon konservaattori Ari Karhilahti.

Juha Paju Kuralan Kylämäen ympäristö on ulkoilijoille hyvä vaihtoehto Ruissalolle, toteaa Luonto Plus -ohjelman tiimi.

Luonto Plussan tekijätiimi eli Karhilahti, toimittaja Ann-Mari Rannikko ja kuvaaja Juha Paju suosittelevat kaikki Kylämäkeä yhdeksi tulevan hiihtolomaviikon kohteeksi.