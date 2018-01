Esilämmitys sulattaa auton tehokkaasti

Aika pyöree on...

lämppäreitä on olemattomista 200-wattisista alkaen jos jonkinlaista, jotkin ovat tehokkaita ja jotkin eivät muuta kuin lämmittävät ulkoilmaa. Ympäristövaikutukset on aika liki mutun päällä edelleen... No, onhan se mukavaa kun on kone heti lämmin ja hyttikin...



Joku todella hauska mainos oli joskus että voi pitää kaiken aikaa autonmoottorin lämpimänä siltä varalta jos sattuu tarvittemaan! Edelleen siitä vois aatella että pihakin kannattais varustaa lämmityskaapelein (Oulussahan kaupungintalon portaat kai on jo mitenkäs Turussa? Koko Kauppatori ois kyllä kiva?) ettei tarvi tehdä lumitöitä koko talvena. Ehkä ne kasvitkin menestyisi paremmin siellä...

Kirjoita vastaus viestiin Nimi tai nimimerkki

Otsikko

Viesti

TS:n Verkkokeskustelun säännöt Peruuta Viesti lähetetty!



Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Virhe viestin lähetyksessä. TS:n verkkokeskustelun säännöt Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia. Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda!/HUUDA tai kiroile. Emme julkaise linkkejä tai mainoksia. Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.