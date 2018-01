Ei ne ole kiinteitä ollutkaan

"...kiinteistä taksimaksuista luovutaan..." - Ei ne taksimaksut (taksat) ole koskaan olleet kiinteitä. Joku virasto on aiemmin määrännyt niille YLÄrajan jota ei "saa" ylittää.



Nyt vain on niin, että taksit ovat säätäneet taksamittarinsa juuri tämän ylärajan kohdalle, ja siten aikaansaaneet tilanteen jossa näyttää siltä että taksa on taksa ja siitä ei saa/voi poiketa.



Mutta kun voi, on voinut ja voi tulevaisuudessakin. Sopimushinta on ihan ok, joko alle tai yli sen mitä mittari näyttää. Yli tosin vain jos asiakas sen hyväksyy, ja alle tieysti jos kuski sen hyväksyy. Mutta kukaan ei ole kieltänyt, eikä kiellä, sopimasta ihan minkä tahansa hinnan matkalle. Edellytys on siis kuitenkin molemminpuolinen yhteisymmärrys.



Asiakkaalta ei saa vaatia hintaa joka ylittää taksan, ellei siitä siis ole etukäteen ja erikseen sovittu.



Asiakkaan saama kuitti, ja kuskille jäävä kopio siitä, on se mikä sitten viedään kirjanpitoon, riippumatta siitä mitä taksamittari näyttää.

