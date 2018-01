Luonto Plus: Vehmaan kivierämaassa riittää hämmästeltävää

Luonto Plussan tämänviikkoisessa jaksossa ohjelman luontoasiantuntija, Turun yliopiston eläinmuseon konservaattori Ari Karhilahti ja toimittaja Ann-Mari Rannikko jatkavat retkeilyä Tummamäen luontopolulla Vehmaalla.

– Sopivalla mielikuvituksella varustetulle muksulla tämä on aivan jännittävimpiä paikkoja. Vaihtelua on: ei tarvitse pitkälle mennä, niin taas on erinäköinen maisema. Ja tosi jänniä kulkureittejä, Karhilahti ihastelee vanhan avolouhoksen karun kauniissa ympäristössä kulkevalta polulta avautuvaa näkymää.

– Niin on. Ja kun tämä on tällaiselle aikuisellekin aina paikoitellen aika jännää, Rannikko komppaa.

Jakso on sarjan toinen ja viimeinen osa.