Työntövoimaa tunnin junalle

Pääkirjoitus

Kiinteistöveron merkitys kasvaa

Vanhoissa kaupungeissa on kerrostaloja, joiden maapohjasta eli tontista on maksettu liian vähän kiinteistöveroa. Näin siksi, että vero on maksettu kaavan mukaisen rakennusoikeuden arvon perusteella, vaikka itse rakennus on aikanaan rakennettu vanhassa kaavassa olleen paljon suuremman rakennusoikeuden mukaiseksi.