Viileää harkintaa irtisanomissuojaan

Sote- ja maakuntauudistuksen, budjetin ja tiedustelulainsäädännön ohella politiikan syksyä kuumentaa yksittäinen lakihanke: hallituksen suunnitelma helpottaa irtisanomismenettelyä alle 20 henkeä työllistävissä yrityksissä. Esimakua tulevasta on saatu niin palkansaajakeskusjärjestöjen ja -liittojen kannanotoista kuin eduskunnan kyselytunnilta.

Hallitus linjasi keväällä, että pienten yritysten työllistämiskynnystä on madallettava helpottamalla irtisanomisia. Yrittäjäkyselyissä yli kolmannes pienistä ja keskisuurista yrityksistä on sanonut palkkaavansa lisää työntekijöitä, jos valmisteilla oleva laki tulee voimaan. Yrittäjien edunvalvonnan kädenjälki näkyy hallituksen aktiivisuudessa.

Jos hallituksen suunnitelmat pitävät kutinsa, irtisanomismenettelyä keventävä laki tulee eduskuntaan marraskuussa.

Ay-liike pitää hanketta puhtaasti irtisanomislakina, jonka työllissyysvaikutukset voivat olla negatiivisia. Eri asiantuntijoidenkin käsitykset irtisanomissuojan heikentämisestä menevät aika lailla ristiin.

Keskusjärjestöt ja liitot ovat uhanneet vastatoimilla, joiden sisällöstä päätetään myöhemmin.

Aikalisällä ay-liike antaa hallitukselle mahdollisuuden vetäytyä hankkeesta tai ainakin etsiä kompromissia. Viime viikkojen keskustelut viittaavat arvovaltakiistaan hallituksen sekä ay-liikkeen tukeman vasemmisto-opposition välillä.

Varmaa on, että kulisseissa sopua etsitään. Järjestöllisiä painostustoimia laajoista työtaisteluista puhumattakaan ei nykyisessäkään taloustilanteessa kaivata.

Poliittisesti hiukan taitavampi hallitus saattaisi löytää kompromissin, joka menisi läpi eduskunnan ohella myös työmarkkinoilla. Mitä pidemmälle aika kuluu, sitä vaikeammaksi kompromissin löytäminen tulee. Vaalien lähestyessä oppositio ay-liikkeen tukemana pitää kiinni hiillostusaseestaan.

Hallitus on tiettävästi suunnitellut irtisanomismenettelyn helpottamisen rajaamista alkuperäistä pienempiin, ehkä alle kymmenen henkilöä työllistäviin yrityksiin. Ensireaktioiden perusteella kompromissi ei työntekijäliitoille kelpaa. Vaalipaineista huolimatta sopua kannattaa vielä yrittää.

Kolmikantaisessa sopimisjärjestelmässä on tällä hallituskaudella ollut suuria ongelmia. Osa niistä on johtunut hallituksen kokemattomuudesta ja jyräävästä tyylistä, osa on ollut puhtaasti puoluepoliittista laatua ja opposition tukemista.

Hallitus on kansainvälisen talouskasvun siivittämänä ja osin omilla toimillaan onnistunut tavoitteessaan nostaa työllisyysaste 72 prosenttiin. Jotta työllisyysaste edelleen nousisi, tarvitaan uusia toimia. Niiden läpiviemisessä tarvitaan konsensushenkeä, mutta myös viileää harkintaa vaalikuumeen keskellä.

