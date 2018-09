Kiinteistöveron merkitys kasvaa

Vanhoissa kaupungeissa on kerrostaloja, joiden maapohjasta eli tontista on maksettu liian vähän kiinteistöveroa. Näin siksi, että vero on maksettu kaavan mukaisen rakennusoikeuden arvon perusteella, vaikka itse rakennus on aikanaan rakennettu vanhassa kaavassa olleen paljon suuremman rakennusoikeuden mukaiseksi.

Korkeimman hallinto-oikeuden ennakkopäätöksen perusteella verohallinto on antanut ohjeen, jonka mukaan vero on vastedes perittävä toteutuneen rakentamisen mukaan. On ilmeistä, että Turun keskustassa vanhojen kerrostalojen maapohjan kiinteistövero nousee (TS 7.9.) Korotus voi tulla yllätyksenä niille taloyhtiöille, joilla ei ole aikaansa myös verotuksessa seuraavaa isännöitsijää.

Tilannetta ei pidä kauhistella, sillä kiinteistöveroa on perittävä tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. Turun keskustassa vanhat talot ovat päässeet periaatteessa vähemmällä verotuksella kuin esimerkiksi muiden kaupunginosien kerrostalot. Käytännössä tietysti maapohjan verotusarvot ovat keskustassa eri luokkaa kuin kaupungin laidalla.

Turku on kiinteistöjen verottajana kohtalaisen lempeä. Yleinen veroprosentti, joka kohdistuu muun muassa maapohjaan, on tasan yksi. Eduskunnan määrittelemä alin mahdollinen on 0,93 prosenttia.

Vakituisia asuntoja Turku verottaa alimman eli 0,41 prosentin mukaan. Alinta asuinrakennusten prosenttia käyttää maakunnassa kuusi muuta kuntaa. Hallituksen piti viime vuonna esittää alarajojen korotusta, mutta se perui suunnitelmansa.

Suomessa 25 vuotta sitten käyttöön otetun kiinteistöveron merkitys kuntien taloudelle kasvaa. Maakuntauudistuksen myötä kuntien tuloja alennetaan sen verran kuin niiltä vähennetään pakollisia tehtäviä. Alustavan arvion mukaan kuntien tuloveroprosentteja alennetaan noin 12 prosenttiyksikköä. Myös yhteisöveron tuottoa vähennetään.

Kunnilla on suuri houkutus alennuksen jälkeen hilata tuloveroprosentteja nopeasti ylöspäin, mikä johtaa kansalaisten palkkaverotuksen kiristymiseen. Tämä työllisyydelle hankala kehitys voidaan välttää kiinteistöverojen avulla. Niiden korotukset kiristävät kansalaisten verotusta välillisesti asumiskustannusten kautta.

Kiinteistöverotus on pitkälti kunnan sisäinen asia. Valtion määrittämät rajat ovat väljät. Kunnan poliittisista päättäjistä riippuu, käytetäänkö kiinteistöveroa taloudellisena tukirankana.

Viime vuonna Kuntaliitto tiedotti, että kunnilta jää koko maassa kiinteistöveroja perimättä vähintään sata miljoonaa euroa. Se on paljon, kun kuntien koko potti on noin 1,8 miljardia euroa.

Ongelma johtuu siitä, etteivät kaikki kiinteistöt kunnassa ole niin sanotusti kirjoissa eivätkä kansissa. Kenties kunnat ymmärtävät saattaa rekisterinsä ajan tasalle.

