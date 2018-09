Ruokaketjun lenkit erikokoisia

Ennen EU-jäsenyyttä Suomessa syötiin kallista ruokaa, jota vietiin halvalla ulkomaille. Vienti oli pakollista ylituotannon takia. Ylituotantoa ruokkivat korkeat tuottajahinnat, jotka perustuivat viljelijöiden etujärjestöjen ja hallituksen välillä neuvoteltuun maataloustuloratkaisuun. Sen pohjana olivat maatalouden tuotantokustannukset eli jos esimerkiksi öljy kallistui, nostettiin viljan, maidon ja lihan hintaa.

Nykyään kaikki on toisin. Ruoka on ainakin viljelijöiden mielestä liian halpaa. Tuottajahinnat eivät korvaa enää tuotannon kustannuksia. Ruuan kuluttajahinnasta tuottajahinnan osuus on vuosi vuodelta laskenut eli välikäsien osuus on kasvanut.

Liikesalaisuuksien takia ei tiedetä, kuinka elintarviketeollisuus ja kauppa jakavat oman osuutensa. MTK:n taannoisessa tutkimuksessa tosin selvisi, että kananmunan kuluttajahinnasta kauppa saa 47 prosenttia ja munanpakkaamo 11 prosentti. Kun verottaja ottaa 12 prosenttia, jää tuottajalle 30 prosenttia. Osuus on varsin pieni siihen nähden, kuinka vähän kananmunaa on jalostettu matkalla kanalasta kuluttajan ostoskoriin.

Ruuan hintarakenne ja sen epäedullisuus maatalouden kannalta on puhuttanut lähes koko EU-jäsenyyden ajan. Mitään asialle ei ole tehty. Hallitukset ovat ajoittain ja etenkin vaalien lähestyessä luvanneet jopa kilpailulain keinoin panna markkinat järjestykseen.

Kuusi vuotta sitten Jyrki Kataisen (kok) hallituksen kerrottiin valmistelevan lakiin muutosta, jonka tarkoitus on suitsia kahden suuren kauppaketjun määräysvaltaa esimerkiksi osto- ja myyntihintoihin. Juha Sipilän (kesk) hallituksen budjettiriihessä esitettiin ties monettako kertaa ajatus, että kilpailulaista teetetään riippumaton selvitys.

Hallitus asetti pankista eläkkeelle jääneen Reijo Karhisen kesällä miettimään, miten maatalouden kannattavuutta voi parantaa. Keskiviikkona häneltä kuultiin välikatsaus, selvitys kestää vuoden loppuun.

Karhisen pitäisi keksiä keinot nostaa maatalouden yrittäjätuloa vuositasolla 500 miljoonaa euroa. Karhinen sanoi, että tavoite on saavutettavissa, mutta ei helpolla. Tämän tietää selvittämättäkin. Ruokaketjun muut lenkit eivät sovinnolla anna rahaa maataloudelle.

Teollisuus, kauppa ja viljelijät ovat Karhisen mukaan keskenään huonoissa väleissä. Hienommin sanottuna "sisäinen ilmapiiri on tulehtunut". Niinpä mahdollisuudet etsiä yhteisvoimin ratkaisua viljelijöiden ongelmaan ovat hyvin rajalliset.

Karhinen muistutti, että ruokaketjussa kauppa on vuosien varrella irronnut ikään kuin omille teilleen. Sen neuvotteluvoima on vahva. Yhtenä epäkohtana pidetään sitä, että kauppa määrää teollisuuden tekemään pitkäaikaisia sopimuksia. Ne eivät jousta esimerkiksi silloin, kun teollisuus joutuu äkkiä maksamaan raaka-aineistaan aiempaa enemmän.

