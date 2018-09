Lääkemenojen inhimillinen ulottuvuus

Kunnat tuskailevat erikoissairaanhoidon menojen kasvua. Budjettiylitykset ovat arkipäivää sekä suurissa että pienemmissä kunnissa. Viimemainituissa erikoissairaanhoitomenojen kasvupiikit ravistelevat kuntataloutta pahimmillaan vakavasti.

Samaa tuskaa tunnetaan sairaanhoitopiireissä ja yliopistosairaaloissa. Menot kasvavat inflaatiovauhtia tuntuvasti rivakammin.

Menojen karkaamiseen on monta syytä. Uudet laitteet, tilat, tekniikka ja uudet hoitomuodot maksavat paljon. Ala on erittäin työvoimavaltaista.

Aivan erityisen paljon budjetit ylittyvät lääkemenoissa. Esimerkiksi Turun yliopistollisessa keskussairaalassa lääkekulut ovat kasvaneet vuosittain 15 prosentin vauhtia. Ennusteen mukaan Tyksin tämän vuoden lääkekulut ovat noin 61 miljoonaa euroa – liki kymmenen miljoonaa enemmän kuin viime vuonna (TS 5.9.).

Lääkemenojen nopea kasvu ei ole vain Tyksin ongelma. Samassa asemassa ovat muut sairaanhoitopiirit ja yliopistosairaalat. Tosin Pirkanmaalla sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä menokasvu ei ole ihan Turun vauhtiin yltänyt.

Osittain lääkemenojen paisumista selittää potilasmäärän kasvu, osittain yksilöllisten ja entistä kalliimpien lääkkeiden tulo markkinoille. Painopiste näyttäisi olevan jälkimmäisessä.

Syöpä-, silmä- ja aineenvaihduntasairauksien lääkkeet ovat hintataulukon yläpäässä. Niiden kehittäminen on lääkeyhtiöillekin erittäin kallista ja aikaa vievää. Tyksissä arvioidaan, että kalleimmat hoidot potilasta kohden voivat olla puoli miljoonaa euroa vuodessa.

Lääkemenojen kasvulle ei näy loppua. Tyksin sairaalajohtaja Petri Virolainen toteaakin, että lääkekulut räjähtävät käsiin, jos tilanteelle ei tehdä mitään.

Yksilöllisten ja entistä kalliimpien lääkkeiden kehittelyssä ja käytössä on kuntien ja sairaanhoitopiirien budjetteja syvästi inhimillisempi ulottuvuus. Vakavasti sairaiden, uusista lääkkeistä ja hoidoista apua hakevien ihmisten näkökulmasta avun mittaaminen rahassa on kolkkoa ellei peräti epäinhimillistä.

Silti sairaalat joutuvat arvioimaan lääkkeiden ja hoitojen vaikuttavuutta ja hyötyjä suhteessa kustannuksiin. Väestön ikääntyessä puntarointi tulee eteen entistä useammin.

Virolaisen mukaan tuotteiden käyttöhintoja on saatava kohtuullistettua, jota uusimpia lääkkeitä on mahdollista käyttää. Vaatimuksesta on vaikea olla eri mieltä, mutta avoimessa markkinataloudessa sitä on vaikea toteuttaa. Sairaalalääkkeiden hintojen karkaaminen pilviin ei ole pitkän päälle lääketeollisuuden eikä -kaupankaan etu.

Tyksistä vakuutetaan, ettei Suomessa voi olla tilannetta, jossa 20-vuotias ei saisi hoitoa. Sivistysvaltiota mitataan myös sillä, miten se kohtelee vanhimpiaan.

