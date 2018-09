Eduskunta palaa sote-talkoisiin

Sote- ja maakuntauudistus, budjetti, tiedustelulait ja valmistautumista kevään vaalisumaan. Siinä lyhyesti eduskunnan syyskauden keskeisin ohjelmasisältö.

Kansanedustajat palaavat tänään eduskuntatyöhön runsaan kahden kuukauden kesätauolta. Ministereillä kiirettä on riittänyt kesälläkin, osin myös sosiaali- ja terveysvaliokunnalla.

Eduskunnan syksy alkaa siitä, mihin kevätkausi loppui: sote- ja maakuntauudistuksesta. Sosiaali- ja terveysvaliokunta jäi kesälomalle riitaisena, kun keskustalaiset jäsenet sinisten edustajalla täydennettynä jättivät puhemiesneuvostolle kirjelmän puheenjohtaja Krista Kiurun (sd) toiminnasta. Kiurua syytettiin valiokunnan työn jarruttamisesta.

Kesätauko ei jännitteitä vähentänyt. Valiokunta päätti hallituspuolueiden edustajien äänillä, ettei asiantuntijakuulemisia jatketa. Ratkaisu ei opposition edustajilta kiitosta kerännyt.

Sote- ja maakuntalait on hyväksyttävä syyskaudella, jotta uudistus ehtisi ajoissa voimaan ja jotta maakuntavaalit voitaisiin järjestää toukokuun lopussa. Uudistuksen jämähtäminen eduskuntaan tuskin pitkän päälle palvelisi edes oppositiopuolueiden etua. Ikuisuushanketta on helpompi korjata matkan varrella, kuin palata valmistelussa lähtöruutuun.

Viime talvena ja vielä keväällä tiedustelulait olivat politiikanteon keskiössä. Hallitus esittää, että suojelupoliisille ja puolustusvoimille lisää tiedusteluvaltuuksia antavat lait hyväksyttäisiin nopeutetussa järjestyksessä vielä tällä vaalikaudella.

Terrori- ja kyberuhkien yleistyessä uusia lakeja on pidetty välttämättöminä. Nyt ne ovat jäämässä sote- ja maakuntalakien katveeseen.

Eduskunnalta saattaa loppua aika kesken. Riittävän enemmistön saavuttaminenkin voi tehdä hallitukselle tiukkaa.

Politiikanteossa ja vaaliasetelmien rakentelussa tiedustelulakien jarruttaminen voi olla sotea arvaamattomampi ase, vaikka asian siirtyminen ei välttämättä monella kuukaudella voimaantuloa lykkäisi.

Budjetin ruotimisella vaalityötä on helpompaa ja turvallisempaa tehdä, vaikka suuriin menolisäyksiin tuskin eduskuntaryhmissäkään on valmiutta. Johtavien ekonomistien arvio, jonka mukaan nykyisessä suhdannetilanteessa kireämpi budjettipolitiikka olisi ollut paikallaan, on vaikeasti kiistettävissä (HS 2.9.).

Räväkkää budjetti- ja sote-puhetta syksyn aikana epäilemättä kuullaan. Lähestyvät vaalit ja kuukausittain julkistettavat puoluekannatusmittaukset antavat puheille lisäpontta.

Moni luopuva kansanedustaja on moittinut politiikanteon keskustelukulttuuria pinnallisuudesta, töykeydestä, tahallisesta väärinymmärtämisestä ja loukkaantumisherkkyydestä. Kokeneiden edustajien ääntä kannattaa kuunnella.

