Eurooppa-foorumista entistä ehompi

Laajalle tietoon perustuvalle poliittiselle keskustelulle on tilausta niin Suomessa kuin muuallakin EU:ssa – monista muista maista ja maanosista puhumattakaan.

EU-politiikassa vuosi 2016 osoitti faktoihin perustuvan keskustelun ja päätöksenteon vaillinaisuuden seuraukset.

Britannian poliittinen eliitti oli pitkään pitänyt EU-jäsenyyttä itsestäänselvyytenä ja tarpeellisena. Samalla EU:ta käytettiin sylkykuppina, kun kotimaan politiikassa oli ongelmia. Britannian tabloid-lehdistö ja jotkut arvovaltaisemmatkin julkaisut oli valjastettu urbaanitarinoiden levittämiseen ja värittämiseen.

Lopputuloksena oli brexitiin päätynyt kansanäänestys ja näillä näkymin ero EU:sta ensi maaliskuussa. Eron vaikutuksista ei jaettu tietoa, mielipiteitä senkin edestä.

Vuosi 2019 on EU-politiikan supervuosi. Eduskuntavaaleissa päätetään Suomen EU-politiikan linjasta. Edessä ovat Euroopan parlamentin vaalit, EU saa uuden komission, Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan ja parlamentin puhemiehen. Heinäkuussa alkaa Suomen kolmas puheenjohtajuuskausi.

Ensi vuonna tehtävien valintojen varalle tarvitaan tietoon ja tutkimukseen perustuvaa keskustelua ja kansalaismielipidettä. Torstaista lauantaihin ulottunut Turun Eurooppa-foorumi tarjosi erinomaisen alustan EU-tiedon tarjonnalle ja vastaanottamiselle.

Ensimmäistä kertaa järjestetty foorumi ei jää viimeiseksi. Suomen puheenjohtajavuonna sen statusta on nostettava vieläkin kunnianhimoisemmaksi ja kansainvälisemmäksi.

Komission varapuheenjohtajan Jyrki Kataisen (kok) mukaan foorumin konsepti on komission epävirallisissa keskusteluissa otettu vastaan arvokkaasti. On mahdollista, että sama konsepti on kohta käytössä muissakin EU-maissa. Ruotsissa vastaavanlaista on jo testattukin.

Euroopan unionilla on alkavalla parlamentti- ja komissiokaudella edessään mittava urakka uudistus- ja sopeutumisohjelmia.

Talouden hyvä veto ei ole nostanut eteläisiä euromaita vielä kuopasta, pakolaiskriisi on kaikkea muuta kuin voitettu, Britannian eroon on sopeuduttava, jäsenmaiden keskinäiset jakolinjat ovat monessa asiassa syviä ja kauppapolitiikassakin riittää tehtävää.

Vaikka Ranskan ja Hollannin vaalit päätyivät EU:ta rakentavien voimien voittoon, populistiset ja nationalistiset liikkeet ovat saaneet voimistuvaa jalansijaa itäisissä jäsenmaissa sekä Itävallassa, Saksassa ja Italiassa. Naapurissa ruotsidemokraatit korjannevat viikon kuluttua tuntuvan vaalivoiton.

Jos toukokuun eurovaalit päätyvät EU:ta hajottavien voimin voittoon, parlamentin ja komission kyky vastata unionin laajuista yhteistyötä vaativiin haasteisiin joutuu kovalle koetukselle.

