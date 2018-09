Nokittelu jatkuu kauppapolitiikassa

Maailman kauppajättien neuvottelut ovat tällä viikolla johtaneet sekä sopimuksiin että kovenevaan nokitteluun. Maanantaina kerrottiin, että Yhdysvallat ja Meksiko ovat solmineet uuden kauppasopimuksen.

Uutta päänavausta on luonnehdittu alustavaksi sopimukseksi, jonka pitäisi korvata Pohjois-Amerikan maiden vapaakauppasopimus Nafta.

Sopimuksesta on kerrottu vain vähän yksityiskohtia, mutta se keskittynee erityisesti autoteollisuuden pelisääntöihin. Sopimuksesta puuttuu kolmas Nafta-maa Kanada, jonka kanssa Yhdysvallat jatkaa neuvotteluja. Kiistaa on ollut erityisesti maitotuotteista, sillä Yhdysvallat on vaatinut Kanadan suojellun meijeriteollisuuden avaamista kilpailulle.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump haluaa jättää oman kädenjälkensä aiemmin solmittuihin sopimuksiin, joita hän on kutsunut vahingollisiksi Yhdysvaltain taloudelle. Samasta syystä hän on uhannut vetää maansa pois Maailman kauppajärjestöstä WTO:sta.

Yhdysvallat käy kauppapoliittista reviiritaistoa myös EU:n ja Kiinan kanssa. Juuri nyt koetellaan Trumpin ja Euroopan komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin heinäkuun lopulla Washingtonissa solmimaa aselepoa. Yhdysvallat ja EU lupasivat olla asettamatta uusia tulleja jatkoneuvottelujen aikana.

Trumpin ailahtelevaa politiikkaa kuvaa hyvin se, että vain kuukautta myöhemmin Trump moittii EU:ta "melkein yhtä pahaksi kuin Kiina". Tämä oli Trumpin Bloombergin haastattelussa antama kielteinen vastaus EU:n ehdotukseen vastavuoroisiin autotullien poistoihin.

Myös Yhdysvallat ja Kiina jatkavat neuvottelujaan. Maat olivat toukokuussa jo lähellä yhteisymmärrystä, mutta sopu jäi tuolloinkin lyhyeen.

Kiina lieneekin Trumpin kauppasodan tärkein kohde. Trump on syyttänyt Kiinaa maiden välisen kaupan epätasapainosta ja kilpailua vääristävästä toiminnasta. Taustalla on lisäksi pelko Kiinan noususta haastamaan Yhdysvallat taloudellisena ja sotilaallisena johtajana.

Maailmankauppa on rajussa muutoksessa, jossa mennään monenkeskisestä järjestelmästä kohti kahdenvälisiä ja alueiden sopimuksia. Muutosta johtavat suuret maat Yhdysvallat ja Kiina, ja pienet maat ovat huutolaisen asemassa.

Kahdenväliset sopimukset vastaavat huonosti nykypäivän elinkeinoelämän tarpeisiin. Ulkomaankaupan tuotteet syntyvät monessa eri maassa tuotetuista osista ja palveluista. Tuotanto on tehokasta vain, jos komponentit ja palvelut liikkuvat rajojen yli mahdollisimman joustavasti ja vähillä kustannuksilla.

Siltikin on ehdottoman tärkeää, että nokittelusta siirrytään uusiin sopimuksiin. Vanha sanonta – parempi laiha sopu kuin lihava riita – on hyvä ohjenuora myös maailmankaupassa.

