Alkoholi on hyvä verotuskohde

Hallituksen viimeinen budjetti ei tarjonnut suuria yllätyksiä vaan lähinnä tuttuja keinoja, kuten alkoholiveron korottaminen. Verojen kiristyksen odotetaan tuovan valtiolle ensi vuonna 30 miljoonan euron lisätulot. Tämän vuoden alun korotusten arvioidaan lisäävän verotuloja 100 miljoonaa euroa vuodessa.

Alkoholi on valtiolle merkittävä tulonlähde. Vuonna 2016 alkoholiveron kertymä oli 1,35 miljardia euroa, jonka päälle tulee satoja miljoonia euroja arvonlisäveroa. Valtion ensi vuoden budjetin loppusumma on 55,3 miljardia euroa. Alkoholin verotusta on kiristetty useita kertoja vuoden 2004 ison veroremontin jälkeen. Tuolloin veroa laskettiin keskimäärin 33 prosenttia, millä pyrittiin hillitsemään halpatuontia EU:hun liittyneestä Virosta.

Suomen valtio on myös merkittävä toimija alalla. Valtio omistaa sata prosenttia Alkosta, jolla on vahvojen juomien vähittäismyynnin monopoli, ja reilun kolmasosan alkoholivalmistaja ja -tukkuliike Altiasta.

Valtio perustelee alkoholiveron korotuksia myös kulutuksen hillitsemisellä. Kokonaiskulutus vähenikin 15 prosenttia vuosina 2007–2016, mutta tilastot eivät kerro, mikä merkitys on hinnankorotuksilla ja mikä asenteiden muutoksilla.

Tavoitteet ovat vahvasti ristiriitaisia, sillä kulutuksen väheneminen leikkaa verotuloja. Korotukset pyritäänkin pitämään maltillisina. Suuret veronkorotukset ohjaavat kulutusta lisäksi matkustajatuontiin, mikä vähentää valtion verotuloja. Tuoreimpien kyselytutkimusten mukaan alkoholijuomien matkustajatuonti on selvässä laskussa.

Alkoholin kulutusta pyritään hillitsemään myös saatavuuden rajoittamisella. Vuoden alussa voimaan astunut alkoholilain uudistus toi aiempaa vahvemmat oluet ja juomasekoitukset ruokakauppoihin, ja lain vastustajat pelkäsivät kulutuksen rajua kasvua.

Näin ei ainakaan toistaiseksi ole käynyt. Vaikka vahvojen oluiden ja erityisesti lonkeroiden myynti on kovassa kasvussa, on alkoholijuomien kotimainen kokonaismyynti pysynyt viime vuoden tasolla.

Alkoholi tuo verotuloja, mutta aiheuttaa terveyttä vaarantavana päihteenä kansantaloudelle merkittäviä kustannuksia, jotka ovat alkoholiveron kokonaistuoton suuruusluokkaa. Alkoholin kulutusta onkin syytä rajoittaa, sillä se on syypää ennenaikaisiin kuolemiin, sairauksiin, tapaturmiin, rattijuopumuksiin ja inhimilliseen kärsimykseen.

Alkoholi on hyvä ja helppo verotuskohde. Jos toisessa vaakakupissa on viinan hinnan nousu ja toisessa ruuan arvonlisäverotuksen kiristäminen, on ratkaisu helppo. Alkoholin veronkorotuksia vastustavatkin lähinnä panimo- ja ravintola-alan yritykset. Kansa jupisee, mutta maksaa lopulta kiltisti lisälaskut.

