Vaalibudjettiin yhä painetta

Hallitus kokoontuu viimeiseen budjettiriiheensä tilanteessa, jossa takana on kohta kolmas jos ei lihavan niin ainakin tuntuvan talouskasvun vuosi.

Kovin ankealta ei lähitulevaisuuskaan näytä. Maanantaina julkaistun Aktian talouskatsauksen mukaan tämän vuoden kolmen prosentin kasvun jatkoksi vuodelle 2019 ennakoidaan 2,2 prosentin nousua bruttokansantuotteeseen.

Myös elinkeinoelämän ja kuluttajien luottamus tulevaan on selvästi pitkän aikavälin keskiarvojen paremmalla puolella. Helmikuun huippuluvuista kuluttajien luottamus on tosin aavistuksen heikentynyt. Ajankohtaa pidetään silti hyvänä paitsi säästämiselle myös lainanotolle ja kestokulutushyödykkeiden hankkimiselle.

Elinkeinoelämän keskusliiton barometri kertoo, että positiivinen vire näyttäisi jatkuvan teollisuudessa, palveluissa ja pienen notkahduksen jälkeen myös rakentamisessa. Vain vähittäiskaupassa luottamus tulevaan ottaa takapakkia.

Nousuvuosista, työttömyysmenojen laskusta ja budjetin pienenemisestä huolimatta valtio aikoo ottaa ensi vuonna lisävelkaa 1,7 miljardia euroa.

Tähän on myös Aktia kiinnittänyt huomiota. Pankki penää toimia julkisen talouden kuntoon saattamiseksi, sillä hyvä suhdanne ei jatku ikuisesti. Maailmalta tulevia epävarmuustekijöitä on paljon. Jos joku riskeistä realisoituu, Suomen on oltava valmiina toiminaan.

Ekonomistien viesti on muuallakin samansuuntainen. Kauppasotien uhka, brexit, Turkin talouden horjunta, Italian poliittinen epävarmuus sekä rahapolitiikan nyörien kiristys Yhdysvalloissa ja euroalueella voivat tuottaa yllätyksiä.

Aktian luettelemat riskit ovat valtiovarainministeriön tiedossa. Niin ovat myös positiivisen rakennemuutoksen haasteet, kuten työvoiman liikkuvuuden edistäminen.

Budjettiriihen kiperimmät keskustelut käydään veronkevennysvarasta tai -tarpeesta. Valtiovarainministeriön budjettiehdotuksessa ennakoitiin noin 300 miljoonan euron tuloveronkevennystä.

Kevennykset ovat sidoksissa työttömyysvakuutusmaksujen alentamiseen. Jos työnantaja- ja palkansaajajärjestöt pääsevät yksimielisyyteen esimerkiksi 0,4 prosentin kevennyksestä työttömyysvakuutusmaksuun, potti vastaa vaikutuksiltaan 300 miljoonan euron veronhuojennusta.

Mahdollisille vapautuville miljoonille riittää ottajia. Maatalouden saamia kuivuuskorvauksia voi pitää jo päätettynä asiana. Perusteltuja paineita on myös työllisyyspalveluissa, innovaatioissa ja koulutuksessa.

Railakkaista kesäkokouspuheista huolimatta riihestä ei odoteta rakoilua hallituksen riveihin. Paineita vaalibudjetin tekoon hallituksessa edelleen on. Jäljellä olevaa poliittista uskottavuutta mitataan sillä, miten paineita onnistutaan käsittelemään.

