Tiemaksu puhuttaa jälleen

Maanteiden huono kunto on syystäkin puheenaiheena vuosi toisensa jälkeen. Valtio käyttää tienpitoon vain noin kolmanneksen niistä rahoista, joita kertyy auto- ja polttoaineveroina. Polttoaineverojen määrän arvioidaan vähitellen pienenevän sähköautojen yleistymisen myötä.

Nykyinen hallitus on ohjelmansa mukaan vähentämässä liikenneverkon korjausvelkaa 600 miljoonalla eurolla. Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla on päätynyt tarkastelussaan siihen, että "liikenteeseen liittyvät investointitarpeet näyttävät kasvavan samaan aikaan kun sen tuottamat verotulot pienenevät ja julkinen talous on muutenkin tiukoilla".

Etla on kaivanut naftaliinista Jorma Ollilan työryhmän joulukuussa 2013 valmistuneen loppuraportin, jonka mukaan Suomessa pitäisi edetä autoilun verotuksessa kohti kilometriveron käyttöönottoa. Työryhmän ehdottama malli korvaisi auto- ja ajoneuvoverot, mutta ei polttoaineveroa.

Sipilän hallituksen ohjelmassa tiemaksua ei mainita lainkaan. Liikenneministeri Anne Berner (kesk) valmisteli autoveron poistamista sekä aikaan perustuvaa tiemaksua, mutta joutui keskeyttämään pyrkimyksensä, kun ajatukset eivät saaneet hallituksen sisällä kannatusta.

Etlan tutkimusjohtaja Niku Määttänen sanoo, että tiemaksun käyttöönotto vaatii vielä paljon valmistelutyötä, joten aivan heti maksua ei voi ottaa käyttöön (TS 23.8.). Mitään valmistelua ei tiettävästi ole Ollilan ryhmän raportin pohjalta edes tehty.

Raportissa puhutti viitisen vuotta sitten erityisesti yksityisyyden suoja. Tiemaksujen keräämiseksi tarvittavat tiedot hankitaan satelliittipohjaisella paikannusjärjestelmällä. On varmistettava, että järjestelmästä saadaan vain verottajan tarvitsemat tiedot kilometrimaksun määräämiseksi. Tehtävä on vaikea, ellei peräti mahdoton.

Paikannusjärjestelmä on kallis. Ollilan ryhmän raportissa arvioitiin, että tekniikan hankkiminen maksaa 130 miljoonaa euroa, ja saman verran hupenee vuosittain sen ylläpitoon. Autoihin asennettavat laitteet maksavat raportin mukaan 330 miljoonaa euroa.

Teknisiin pulmiin vedoten tiemaksun valmistelua on helppo viivyttää vastedeskin. Eduskuntavaalien lähestyessä maksua tuskin mainitaan poliitikkojen puheenvuoroissa ainakaan lähitulevaisuuden uudistuksena.

Monissa muissa Euroopan maissa tiemaksut ovat arkipäivää. Kokemukset niistä ovat pääosin myönteiset.

Meillä on pitkään mietitty ruuhkamaksun käyttöönottoa pääkaupunkiseudulla. Aikomus ei ole ollut myötätuulessa. Nykyinen kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen (kesk) julisti 2007 heti liikenneministeriksi ryhdyttyään, että alkaneella vaalikaudella autoilijoita ei aleta rahastaa ruuhkamaksuilla.

