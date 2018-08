Pelitaktiikasta soten sisältöön

Politiikan syyskauden tärkein ja kiistellyin kokonaisuus ei ole keväästä eikä edellisestäkään syksystä mihinkään muuttunut. Lähikuukausien puhuttavin aihe on sote- ja maakuntauudistus.

Eduskunnan kevätkausi venyi sote- ja maakuntauudistuksen käsittelyn takia heinäkuulle. Sosiaali- ja terveysvaliokunta sai pöydälleen hallituksen muutosesitykset, joita perustuslakivaliokunta hankkeen eteenpäin viemiseksi edellytti.

Hallituspuolueet patistelivat aluksi valiokuntaa jatkamaan käsittelyä kesän yli, jotta mietintö valmistuisi ajallaan ja jotta sote- ja maakuntalait saataisiin ripeästi valmiiksi.

Valiokunta jäi tauolle riitaisissa merkeissä. Käsittelyn jatkamistavasta, asiantuntijoiden kuulemisesta ja hallituksen esittämien muutosten laadusta ei päästy yksimielisyyteen.

Lopulta osa hallituspuolueiden sote-valiokuntajäsenistä kirjelmöi eduskunnan puhemiesneuvostolle puheenjohtaja Krista Kiurun (sd) toiminnasta. Kiurua moitittiin mietinnön tahallisesta viivyttämisestä. Valiokunnan toimintakyky kyseenalaistettiin.

Sote-valiokunta palasi kesälomilta maanantaina. Sote-lakien voimaantulon myöhentämisestä huolimatta tunteet eivät olleet muutamassa viikossa täysin viilenneet.

Valiokunta päätti hallituspuolueiden edustajien äänin, ettei asiantuntijakuulemista jatketa. Päätös tarkoittaa, että mietintö on mahdollista saada syyskuussa valmiiksi.

Mietintö siirtyy aikanaan perustuslakivaliokunnan tarkastettavaksi. Jos se läpäisee perustuslakiseulan, sote-valiokunta viimeistelee mietintönsä eduskunnan suureen saliin äänestettäväksi.

Aikataulu on tiukka, sillä sote- ja maakuntalakien pitäisi olla valmiina puolta vuotta ennen maakuntavaaleja. Maakuntavaalit on määrä pitää 26. toukokuuta yhdessä eurovaalien kanssa.

Sote- ja maakuntapaketti on poikkeuksellisen laaja ja monimutkainen kokonaisuus. Myös valmisteluaineiston ja asiantuntijalausuntojen määrä on jo nyt poikkeuksellisen suuri. On paikallaan, että kokonaisuus siirtyy eteenpäin. Eduskunnan suuressa salissa lopulta päätetään, paljonko poliittista voimaa hankkeen takana on.

Eduskuntavaalien läheisyys ja puolueiden sahaavat kannatuskäyrät koettelevat uudistuksen eteenpäinmenoa. Erimielisyyttä on myös hallituspuolueiden omissa riveissä.

Vaaleista ja poliittisista paineista huolimatta huomio kannattaisi keskittää uudistuksen sisältöön, jossa on parantamisen varaa niin ennen lakien voimaantuloa kuin varmasti voimaantulon jälkeenkin.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelu-uudistuksen tarpeellisuutta ei kukaan kyseenalaista. Hankkeen jumiuttaminen tai lykkääminen puhtaasti pelitaktisista syistä ei olisi edustuksellisen demokratian hyväksyttävyydelle eduksi.

