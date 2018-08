Trump lähentää Saksaa ja Venäjää

Kevään 2014 Krimin valtauksen ja Itä-Ukrainan taistelujen alkamisen jälkeen Saksan liittokanslerin Angela Merkelin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin tapaamiset ovat sujuneet totisissa merkeissä. Venäjälle langetetut pakotteet ja niitä seuranneet vastatoimet ovat tuntuneet talouden ohella ulko- ja turvallisuuspolitiikan jännitteissä.

Merkel ja Putin ovat silti tavanneet kohtalaisen säännöllisesti – viimeksi lauantaina Berliinin kupeessa Mesebergissa. Johtajien ilmeet eivät kokouksen alla eivätkä sen jälkeen olleet yhtään aurinkoisempia kuin edellisissäkään kohtaamisissa.

Tapaamisen perusteella Venäjään kohdistettuihin sanktioihin ei ole luvassa helpotuksia. Ei ole aihettakaan, sillä Itä-Ukrainan tilannetta ratkomaan pyrkivän Minskin sopimuksen toimeenpano on pahasti vaiheessa, sotatila Itä-Ukrainassa jatkuu ja Krimin asemasta Venäjä ei suostu edes keskustelemaan.

Erimielisyyttä on myös Syyrian sodan ratkaisumahdollisuuksista.

Perustavista näkemyseroista huolimatta Saksan ja Venäjän suhteissa näkyy merkkejä halusta löytää ratkaisuja käytännön kauppapolitiikan ja miksei ulkopolitiikankin umpisolmuihin. Suhteiden lähentäjänä toimii Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tempoilevalla ja maailmantaloutta horjuttavalla politiikallaan.

Trumpin virittelemä kauppasota tullikorotuksineen, pakotteineen ja turvallisuuspoliittisine seikkailuineen on korostanut Saksan roolia Euroopan vakauden edistäjänä.

Trumpin tullipolitiikka iskee niin Saksan kuin Venäjänkin talouteen. Painostus Nord Stream 2 -kaasuputkihanketta ja siihen liittyviä yrityksiä kohtaan koettelee Saksan ja Yhdysvaltain välejä.

Syyrian kriisin ratkaisemisessa Venäjä on avainasemassa. Saksalle on erityisen tärkeää, että Syyriasta sotaa paenneet voisivat ajan mittaan palata kotimaahansa.

Syyria oli keskeisesti esillä Merkelin ja Putinin tapaamisessa Mesebergissa. Kremlin lähteiden mukaan Saksassa sovittiin Syyria-neuvottelujen jatkamisesta Venäjän, Saksan, Ranskan ja Turkin kesken. Mitä muuta tapaamisessa sovittiin, jäi toistaiseksi uutispimentoon.

Putinilla on meneillään tiivis tapaamiskiertue eurooppalaisten johtajien kanssa. Venäjän tavoitteena on pitää horjuva taloutensa ja kauppasuhteet niin hyvällä tolalla kuin sanktioiden rajoissa on mahdollista. Siihen se tarvitsee EU-maiden apua.

Suomen kannalta erityisen mielenkiintoinen tapaaminen on keskiviikkona Sotshissa, jonne tasavallan presidentti Sauli Niinistö matkustaa Putinin vieraaksi. Sanktioiden ja kahdenvälisten kauppasuhteiden ohella puheenaiheita riittää Syyriasta ja Ukrainasta Itämeren alueen turvallisuuteen – unohtamatta Suomen ja Ruotsin turvallisuusratkaisuja.

