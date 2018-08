Luottamus poliisiin ratkottavana

Helsingin käräjäoikeudessa alkoi tiistaina Suomen oloissa historiallinen virkarikosoikeudenkäynti. Siinä on määrä selvittää, löikö korkea poliisijohto laimin valvontavelvollisuutensa koskien Helsingin huumepoliisin tietolähdetoimintaa.

Syytettyinä ovat entinen poliisiylijohtaja Mikko Paatero, entinen poliisikomentaja Jukka Riikonen ja nykyinen poliisipäällikkö Lasse Aapio, joka syytteessä käsiteltyjen tapahtumien aikaan oli apulaispoliisipäällikkö.

Keskiviikkona tuli julkiseksi haastehakemus, jonka mukaan syyttäjä vaatii virkarikosjutussa rangaistusta myös keskusrikospoliisin päällikölle Robin Lardotille. Hän oli syytteessä mainittujen tapahtumien aikaan Poliisihallituksessa rikostorjuntayksikön päällikkönä.

Jutun pääkäsittely alkanee syyskuun alussa. Sisäministeri päättää sitä ennen Lardotin mahdollisesta hyllyttämisestä oikeudenkäynnin ajaksi.

Hyllyttäminen olisi sikäli johdonmukaista, että ministeriö pidätti Lasse Aapion virastaan heti toukokuussa häneen kohdistetun syytteen tultua julki. Ministeriö perusteli päätöstä sillä, että syyte vaarantaa luottamuksen poliisiin.

Luottamuksesta on kysymys kaikkien neljän syytetyn kohdalla. Kansalaiset voivat arvella, että poliisin ylin johto katsoi joko laiskuuttaan tai jostain muusta syystä muualle, kun Helsingin poliisin tietolähdetoiminnassa tapahtui epäselvyyksiä.

Tämä kysymys oikeuden on ratkaistava. Sen on punnittava, onko syytettyjen kannettava vastuu tapahtumien kulusta. Ellei ole, kenen kontolla on valvoa, että poliisissa noudatetaan lakia myös niin sanottujen vasikoiden käytössä.

Krp:n Lardot vaikutti syytteen kuultuaan suorastaan loukkaantuneelta. Hän lienee pitänyt itseään tapauksessa pelkästään todistajana. Hän kertoi keskiviikkona toimineensa pariin otteeseen nimenoman korjatakseen tietolähteiden käytön epäkohtia.

Poliisijohdon virkarikossyytteet juontavat juurensa sisäministerinä toimineen Päivi Räsäsen (kd) 2013 tekemään tutkintapyyntöön. Räsänen on nyt virkarikostutkinnan todistajana kertonut, ettei saanut poliisilta kysymyksiinsä vastausta vielä toisellakaan kerralla. Paateron mukaan selvitys valmistui ja se annettiin ministerille. Sisäministerin ja poliisiylijohtajan puheet ovat siis toisiinsa nähden päinvastaiset.

Lardot saattoi olla oikeassa arvellessaan, että poliisin koko silloinen komentoketju hänet mukaan lukien asetetaan syytteeseen, koska halutaan oikeuden selvittävän jokaisen vastuut. Menettely on järkevä vuosikausia jatkuneen tutkinnan päätteeksi.

Kihlakunnansyyttäjä Harri Tiesmaa kuvaili, että syytetyt ovat kuulusteluissa puhuneet passiivissa, osoitelleet muualle tai syytelleet toisiaan. Tämän voi odottaa jatkuvan oikeudenkäynnissä.

