Hallitus tehnyt tilaa presidentille

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön rooli ulko- ja turvallisuuspolitiikan johtajana ja sisäpoliittisena unilukkarina on noussut viime päivien päällimmäiseksi puheenaiheeksi. Keskustelun virittäjinä ovat toimineet Risto Uimosen sekä Matti Mörttisen ja Lauri Nurmen kirjat Niinistöstä.

Varsinkin Mörttisen ja Nurmen kirja nostaa tikunnokkaan Niinistön vaikutusvallan sisä- ja talouspolitiikassa. Kirjan mukaan Niinistö vauhditti joulukuussa 2015 kilpailukykysopimuksen syntyä kutsumalla Mäntyniemeen työnantaja- ja työntekijäpuolen johtajia.

Silloiselle valtiovarainministerille Alexander Stubbille (kok) ja oppositiojohtaja Antti Rinteelle (sd) asiasta ei hiiskuttu. Pääministeri Juha Sipilä (kesk) oli neuvonpidosta tietoinen.

Kirjan mukaan Niinistö oli vaikuttamassa myös siihen, että valtio-omisteinen Fortum lähti osaomistajaksi Fennovoiman ydinvoimalaan. Niinistö arvioi Suomen ja Venäjän valtiollisten suhteiden vahingoittuvan, jos Fortum ei täyttäisi Fennovoiman kotimaisuusvajetta.

Suomen presidenteistä Niinistöllä on rajatuimmat valtaoikeudet. Ulko- ja turvallisuuspolitiikassa Niinistö on käyttänyt oikeuksiaan täysimääräisesti. Yhteistoiminta valtioneuvoston kanssa on tarkoittanut sitä, että valtioneuvosto on omasta osuudestaan tarvittaessa joustanut.

Kilpailukykysopimuksen vauhdittamisessa vertailut Urho Kekkosen presidenttivuosiin ontuvat pahasti. Jo 2015 valtiopäivien avajaisissa Niinistö lupasi Sipilälle tukea rakennemuutoksen ja talouden tukemisessa. Sitä hän Mäntyniemen tapaamisessa antoi.

Eduskunnan enemmistöön nojaavan hallituksen tukemisen on vaikea nähdä olevan perustuslain kannalta ongelmallista. Tilanne olisi toinen, jos hallituksen työtä olisi kyseenalaistettu. Hallituksen tontilla Niinistö on käynyt lähinnä tukimiehen ja keskustelun herättäjän ominaisuudessa. Muodolliseen päätöksentekoon juristipresidentti ei ole osallistunut.

Onko Niinistö sitten pyrkinyt käyttämään mahdollisimman suurta valtaa? Ilman muuta.

Maksimaalista vallankäyttöä ovat edesauttaneet Venäjän toiminta Ukrainassa, Euroopan turvallisuusarkkitehtuurin muutokset ja tämän vuosikymmenen hallitusten heikkoudet.

Niinistölle ongelmallista on ollut suhde kokoomukseen, jonka puheenjohtajana hän pitkään toimi. Puheenjohtaja Petteri Orpon kanssa henkilökemiat kohtaavat, kahden edellisen puheenjohtajan kanssa oli vaikeampaa. Jakolinjaa syvensi etenkin ex-puheenjohtajien avoin Nato-liputus. Niinistö on perinteisemmän turvallisuuslinjan kannalla.

Etäisyyden ottaminen kokoomukseen on ollut yhtenä syynä kansansuosioon, jota Niinistö on uransa eri vaiheissa kieltämättä osannut kartuttaa.

