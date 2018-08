Näköpiirissä liian tiukka vaalisuma

Alkavan poliittisen syksyn kuumimpia puheenaiheita on jälleen kerran sote- ja maakuntauudistus valinnanvapauksineen. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan odotetaan saavan mietintönsä syksyn mittaan valmiiksi. Ennen suurta salia lakipaketin on vielä kerran läpäistävä perustuslakivaliokunnan seula.

Syksyn sote-käsittelystä pitkälti riippuu, järjestetäänkö ensi kevään päätteeksi Suomen poliittisen historian ensimmäiset maakuntavaalit.

Maakuntavaalien aikataulua on jo muutamaan kertaan siirretty. Alun perin ne oli määrä pitää presidentinvaalien ensimmäisen kierroksen yhteydessä tammikuussa. Sen jälkeen on puhuttu lokakuusta, sittemmin alkuvuodesta 2019. Tällä tietoa vaalit järjestetään huhti–kesäkuussa.

Loppukevään aikataulussa ongelmana on, että eduskuntavaalit on määrä pitää 14. huhtikuuta ja Euroopan parlamentin vaalit touko-kesäkuun vaihteessa. Vaarana on sekä puolueita että äänestäjiä uhkaava vaaliväsymys ja sitä kautta äänestysaktiivisuuden hiipuminen.

Eduskuntapuolueiden puoluesihteereistä koostuva työryhmä on yrittänyt etsiä ongelmaan ratkaisua vaalien yhdistämisestä. Puolueet ovat yksimielisiä yhdistämisen tarpeesta, mutta eri mieltä siitä, mitä vaaleja tulisi yhdistää. Seuraavan kerran työryhmä kokoontuu tämän kuukauden lopulla.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Eniten kannatusta on eurovaalien ja maakuntavaalien yhdistämisellä, mikä antaisi sote-aikatauluun lisää pelivaraa. Hanketta kannattavat keskusta, kokoomus, Sdp, vihreät ja Rkp (TS 3.8.).

Vasemmistoliitto, Perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit suosivat maakunta- ja eduskuntavaalien yhdistämistä. Se lisäisi sote-lakien aikataulupainetta entisestään. Eduskuntavaalien siirtelyssä on juridisetkin ongelmansa. Siniset niputtaisi kaikki kolme vaalia yhteen.

Jos ja kun maakuntauudistus aikanaan toteutuu, maakuntavaalit kuuluvat yhteen kuntavaalien kanssa. Ylimenovaiheessa on tyydyttävä pienimmän pahan ratkaisuun: euro- ja maakuntavaalien yhdistämiseen. Kolmen erillisen vaalin ratkaisu olisi huonoin vaihtoehto.

Puolueet käyvät vaalisumaan kovin erilaisista asetelmista. Tuoreimman mittauksen mukaan opposition Sdp on vakiinnuttamassa paikkaansa kyselyiden ykkösenä. Kokoomus on pysytellyt vajaan 20 prosentin tasolla. Tuoreimmissa luvuissa pääministeripuolue keskusta onnistui kääntämään kurssiaan parempaan suuntaan.

Hankalinta on viiden ministerin sinisillä: kannatus hiipui alle yhden prosentin (Yle Uutiset 10.8.).

Puolueissa pohditaan, miten vaalien yhdistely parhaiten edesauttaisi omaa asiaa. Politiikan legitimiteetin kannalta olennaisinta olisi miettiä äänestysaktiivisuutta ja sitä, miten eri vaalien erilaiset asialistat tulevat kansalaisille parhaiten tutuksi.

ts.paakirjoitus@ts.fi