Pakoteralli Suomellekin haitallinen

Viime vuosituhannella voitiin ihmetellä, kuinka silloiset itäblokin maat ja niin sanotut vapaan maailman maat vuorotellen boikotoivat toistensa maaperällä järjestettyjä olympiakisoja. Suomen näkökulmasta kyse oli isojen poikien hiekkalaatikkoleikistä ilman sen suurempaa haittaa. Suomen urheilijoille boikotoinneista saattoi olla jopa etua.

Nykyään suurvallat uhittelevat toisilleen talouspakotteilla ja tuontitulleilla. Suomessa kansainvälisten pakotteiden makuun päästiin tuntuvimmin lähes tasan neljä vuotta sitten. Valion maitotuotteita kuljettanut ajoneuvoyhdistelmä pysäytettiin Suomen itärajalla.

Kyse oli Venäjän EU:lle asettamista vastapakotteista. EU oli asettanut maaliskuussa 2014 ensimmäiset pakotteet seurauksena Venäjän valloitustoimille Ukrainassa. Venäjä kielsi useimpien elintarvikkeiden tuonnin EU-maista.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin toimet pakotteiden ja suojatullien puolesta on nähty osittain omiin kansalaisiin suunnattuna pullisteluna.

Taloudessa uhoaminen yleensä käy kalliiksi kaikille. Yhdysvalloille voi koitua valtaisat menetykset Trumpin johtaessa tuontitullien avulla maataan kauppasotaan EU:n ja Kiinan kanssa.

On muun muassa mahdollista, että amerikkalaiselle teollisuudelle tulee pula alumiinista, joka on Trumpin tuontirajoitusten listalla. Trumpin hallinto on jo kertonut, että amerikkalaisia maatiloja täytyy tukea miljardeilla dollareilla kauppasuhteiden heikentymisen takia.

Suomen kannalta vaikeuksia voi aiheutua Yhdysvaltojen Venäjälle asettamista uusista pakotteista. Niiden takana ei ole Trumpin sisäpolitiikka vaan aiheellinen epäily, että Venäjä syyllistyi entisen vakoojan myrkytysyritykseen Britanniassa maaliskuussa.

Venäjällä on pakotteiden uhkaan reagoitu voimakkaasti. Pörssikurssit ovat vajonneet ja ruplan arvo pudonnut. Itänaapurimme hallinto vakuutti maan rahoitusjärjestelmän olevan vakaa. Kremlin ilmoitukseen voi suhtautua varauksella.

Venäläisten ostosmatkailu Suomeen on ollut kasvussa, joten meillä on syytä toivoa, ettei ruplan kurssi euroon nähden kovin paljon heikkene. Suomalaisten itämatkailun kannalta euron vahvistuminen on tietysti eduksi.

Viime päivinä isoissa eurooppalaisissa pankeissa on tarkkailtu huolella Turkin liiran alamäkeä. Se on saanut lisäpontta Yhdysvaltain asettamista pakotteista, joiden taustalla on amerikkalaisen pastorin kohtelu Turkissa. Liiran alamäen päällimmäinen syy on kohti totalitarismia etenevän maan heikkenevä kansantalous.

Euron kurssi on hieman laskenut, kun markkinat pelkäävät, että liira vetää eurooppalaisten pankkien myötä euroa perässään alamäkeen.

