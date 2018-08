Haussa tiukan linjan vaalibudjetti

Jakovara vai jakovaara? Niukkas- vai vaalibudjetti? Siinä kysymyksiä, joita ministerit ja virkamiehet joutuvat tiistaina ja keskiviikkona puntaroimaan valtiovarainministeriön sisäisissä budjettineuvotteluissa.

Tosin valtiovarainministeriön periaatelinja on jo etukäteen tiedossa: ylimääräistä jaettavaa ei ole, sillä valtion velan kokonaismäärä kasvaa edelleen.

Paineet jakovaran etsimiseen tulevat näkyviin viimeistään ensi viikolla, kun rahaministeriö istuu neuvottelupöytään muiden ministeriöiden edustajien kanssa. Paineita tulee myös koko hallituksen budjettiriihestä elokuun loppupäivinä sekä budjetin eduskuntakäsittelystä, jota käydään muiden töiden ohessa jouluun saakka.

Budjetin teossa vaalivuosi näkyy, eikä tämä vaalikausi ole poikkeus.

Suomen bruttokansantuote on kasvanut vakaasti kolmatta vuotta. Ennusteiden mukaan talous kasvaa myös ensi vuonna, vaimeampana myös 2020. Ylijäämäistä budjettia, jolla nettovelkaa voisi vähentää, ei silti ole näköpiirissä.

Velanotto ei sinänsä ole valtiontaloudelle pahasta. Ei etenkään oloissa, joissa julkisen velan suhde bruttokansantuotteeseen pienenee.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Suomi on päässyt velkasuhteessaan alle vakaus- ja kasvusopimuksen säätelemän 60 prosentin kipurajan. Olennaista on, että velanhoitomenot pysyvät kurissa. Nykyisellä korkotasolla ne ovat pysyneetkin.

Velkaantumiseen liittyy pitemmän aikavälin riskejä, jotka puoltavat kireää budjettipolitiikkaa ja tulevaan varautumista. Globaalit riskit, kuten orastava kansainvälinen kauppasota, voivat sotkea kansainvälistä taloutta ja aikaa myöten myös Suomen kasvunäkymiä.

Esimerkiksi yritysten kassavirroista tehtyjen analyysien mukaan talouden paras vire näyttäisi olevan taittumassa (TS 4.8.). Sekin on hyvä muistaa, että julkisen talouden kestävyysvajeen varjo ei ole minnekään väistynyt.

Hallituspuolueet ovat pitkälti yhtä mieltä siitä, että jonkinlainen tuloveron kevennys voisi olla tulossa. Paljonko taloutta ja työllisyyttä kevennyksellä on mahdollista elvyttää ja mikä on sen fiskaalinen vaikutus nykytilanteessa valtiontalouteen, on eri asia.

Valtiovarainministeriön ja viimeistään hallituksen budjettiriihessä on myös mietittävä, kuinka suuriin tukiin kuivuuden riivaamalle maataloudelle on mahdollisuuksia. Aikaisemmin on jo sovittu takuueläkkeiden ja pienimpien vanhempainpäivärahojen korotuksista ja muun muassa autoveron kevennyksistä.

Hallituksen sisäisiltä, sote- ja maakuntauudistuksen herkistämiltä hankaumilta tuskin neuvotteluissa vältytään. Kokoomukselle veronalennuslinja yhdistettynä tiukkaan menokuriin epäilemättä sopii parhaiten. Sinisillä on äänestäjilleen eniten todistettavaa.

ts.paakirjoitus@ts.fi