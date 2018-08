Helteestä enemmän haittaa kuin iloa

Ilmatieteen laitoksen tilastot vahvistavat, että heinäkuu oli koko maan tasolla mittaushistorian lämpimin. Keskilämpötila oli koko maassa 19,6 astetta, mikä ylitti kesän 1941 ennätyksen niukasti. Vertailukelpoisia säätietoja on käytettävissä 1900-luvun alusta lähtien.

Hellepäiviä eli 25 asteen ylityksiä oli koko maan tasolla yhteensä 27. Heinäkuussa kahdeksan vuotta sitten niitä oli peräti 30.

Heinäkuun sademäärä jäi suuressa osassa maata tavanomaista pienemmäksi. Vastapainoksi koettiin paikallisia rankkasateita muun muassa Kouvolassa ja Raumalla.

Edellä mainitut havainnot antavat aiheen todeta, että elimme heinäkuussa poikkeuksellisissa oloissa. Kesä on ollut lämmin ja aurinkoinen jo toukokuusta lähtien.

Perinteisesti hellepäiviä on meillä pidetty tervetulleina. Yli 25 asteen lämpötilojen on sanottu suosivan suomalaisia, etenkin lomailijoita. Vielä viikko sitten esimerkiksi Seuran verkkosivuilla luonnehdittiin: "heinäkuu on tarjonnut koko Suomelle herkkua". Kuumuudesta valittelijoita meillä on myös totuttu moittimaan, koska kesä on niin lyhyt.

Heinäkuu näytti monelle suomalaiselle, että helteen ilot jäävät auringon paahteessa haittojen varjoon. Heinäkuun helle osoitti, millaiset ovat ihmisen aiheuttaman ilmastonmuutoksen vaikutukset. Viime vuosina on voitu yhä selvemmin havaita sään ääri-ilmiöiden yleistyvän lähes pelkästään vahingollisin seurauksin.

Heinäkuu on meillä herätellyt terveydenhuoltoa ja etenkin vanhustenhoitoa. Työturvallisuuskin on noussut puheeksi, kun muun muassa tehtaissa ei ole ollut valmiuksia riittäviin taukoihin kuumuuden keskellä.

Ympäri Eurooppaa on tällä viikolla virinnyt vaatimuksia korvata maanviljelijöille kuivuuden aiheuttamia sadonmenetyksiä. Metsäpalojen riivaamassa Ruotsissa korvauksista ehdittiin jo tehdä päätös.

Kuumuus on pannut kylmälaitteet koetukselle niin kodeissa kuin yrityksissäkin. Ainakin yksi market on Turussa kärsinyt hävikistä kylmälaitteiden rikkouduttua. Ilmalämpöpumpun hankkineet ovat voineet jäähdyttää kotejaan. Ristiriitaa aiheutuu, sillä kuumuudelta suojautuminen kuluttaa paljon energiaa, jonka tuottaminen on omiaan lämmittämään ilmastoa.

Helteet eivät tietenkään aiheuta kaikille haittoja. Hyötyjiä ovat olleet ilmastointi- ja tuuletuslaitteiden myyjät ja valmistajat, jotka ovat saaneet varastonsa kaupaksi.

Turussa Jukupark on lämpimien säiden ansiosta tuplaamassa kesän kävijämääränsä, kun taas moni muu kesäkohde on menettänyt lipputuloja (TS 1.8.).

Helsingissä on hotellien vastaanotoissa havaittu niin sanottuja paikallisia hellepakolaisia. Ihmiset ovat lähteneet kodeistaan yöksi tai pariksi nukkumaan ilmastoidussa huoneessa (Taloussanomat 31.7.).

