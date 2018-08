Vesihuolto on haavoittuvainen

Runkovesityömaalla tapahtunut vesiputken liitoksen ratkeaminen aiheutti maanantaina vedenjakelun häiriön ja osittain katkeamisen Naantalissa ja Raisiossa. Häiriö kosketti noin 40 000 kaupunkilaista. Vettä valui Raisiossa Kuninkojalla maahan yli 1 300 kuutiota.

Terveysviranomaiset antoivat kehotuksen, jonka mukaan talousvesi on keitettävä siltä varalta, että putkistoon on päässyt likaista vettä. Keittokehotus on voimassa siihen saakka, kunnes saadaan tulokset toisista vesinäytteistä. Ensimmäisiä tuloksia odotettiin tiistai-iltana, mutta niiden perusteella varotoimesta ei vielä luovuta.

Tiistaina ei varmuudella myöskään tiedetty putkirikon syytä. Yhtenä epäiltynä oli helle, sillä kyse oli työmaan takia maan pinnalla kulkeneesta ohituslinjasta. Syy on vastaisen varalta hyvä selvittää, mutta ymmärrettävästi Turun Seudun Vesi Oy:n tarmo keskittyy siihen, että vesihuolto saadaan toimimaan normaalisti. Kuinka kauan siihen menee, ei osattu tiistaina vastata. Esitettiin arvio, että poikkeustila jatkuu ensi viikkoon. Vuodon korjaamisen jälkeen putkisto on huuhdeltava ja desinfioitava.

Putkirikosta kärsivät myös Maskun ja Nousiaisten asukkaat, koska vettä ei Naantalista voida nyt johtaa pohjaveden niukkuudesta kärsivän Maskun vesihuollon verkkoon. Asukkaita on pyydetty käyttämään vettä niin vähän kuin mahdollista. Tämä ei ole Maskussa ja Nousiaisissa uutta. Maskun vedenottamo on ollut usein riittämätön turvaamaan kuntien vesihuoltoa.

Nousiaisissa vesihuollon haavoittuvuus koettiin viime talvena, kun vesijohtoon pääsi viemärivettä, mikä aiheutti vatsatautiepidemian. Kuntalaiset arvostelivat vesikriisin hoitoa, jonka koettiin epäonnistuneen. Nousiaisissa viranomaiset eivät ymmärtäneet ilmoittaa tarpeeksi tehokkaasti kaikille kuntalaisille ongelmasta ja sen aiheuttamista rajoituksista.

Harvinainen hellekesä on haastanut vesihuollon ilman putkirikkojakin. Uutiskuvissa on nähty lähes tyhjiksi ostettuja kauppojen kuplavesihyllyjä. Vesijohtoverkossa ylimääräistä kulutusta on aiheutunut runsaasta kastelusta. Tosin monet ovat ymmärtäneet, että poikkeusoloissa on veden kulutusta vähennettävä.

Raision ja Naantalin tapauksessakin helle aiheuttaa asukkaille ylimääräistä kärsimystä. Veden keittäminen lisää lämpöä ja kosteutta kodeissa. Puhtaan veden nouto kaupunkien järjestämistä pisteistä on kuumuuden takia tavallista raskaampaa. Vanhuksille se voi ilman ulkopuolista apua olla mahdotonta.

Emme ole juuri tottuneet kotitalouksissa varautumaan siihen, ettei kraanasta tule vettä. Myös paljon vettä tarvitsevat palveluyritykset ovat häiriön sattuessa säiliöautojen jakelun varassa. Maanantaina alkaneen häiriön yksi selviytyjä on Naantalin Nesteen jalostamo, joka on veden suhteen omavarainen viikon verran.

