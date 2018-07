Asuntokaupassa kesäinen notkahdus

Pääkirjoitus

Rakennusbuumi jatkuu Turussa

Asuntorakentaminen on Turussa ja Turun seudulla edelleen kiivasta. Vaikka valtakunnallisesti asuinkerrostalojen rakennusluvat ovat vähentyneet yli kolmanneksella vuoden takaisesta, toisin on Turun seudulla. Tulevia työmaita enteileviä rakennuslupahakemuksia on vetämässä edelleen runsaasti. Uusia rakennuskohteita on aloitettu Turussa jopa niin paljon, että rakennusalalla uskotaan täystyöllisyyteen ensi vuonna. Työntekijöitä joudutaan pestaamaan lisää maakunnan ulkopuolelta ja ulkomailta. Talonrakennusalalta on lausuttu jo varovainen toive, ettei rakentaminen maakunnassa nykyisestä enää kasvaisi, koska resurssit alkavat loppua.