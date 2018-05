Saaret tarvitsevat toisen sillan

Pääkirjoitus

Italia ajautumassa uusiin vaaleihin

Se, että Italian sisäpolitiikassa kuohuu, on harvalle yllätys. Vuodesta 1946 tasavallassa on ollut 66 hallitusta. Ennen vuotta 1993 niiden keskimääräinen valtakausi kesti 11 kuukautta. Nyttemmin hallituskausien keskipituus on venynyt vuoteen ja yhdeksään kuukauteen.