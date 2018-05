Italia ajautumassa uusiin vaaleihin

Se, että Italian sisäpolitiikassa kuohuu, on harvalle yllätys. Vuodesta 1946 tasavallassa on ollut 66 hallitusta. Ennen vuotta 1993 niiden keskimääräinen valtakausi kesti 11 kuukautta. Nyttemmin hallituskausien keskipituus on venynyt vuoteen ja yhdeksään kuukauteen.

Jotakin Italian sisäpolitiikasta kertoo sekin, että kohuissa ja korruptioskandaaleissa ryvettynyt ex-pääministeri Silvio Berlusconi komeilee hallitusten ikätilaston kärjessä.

Viime viikolla pääministeriehdokkaaksi nimetty Giuseppe Conte ei pääse ikätilastoon ollenkaan. Conte luopui hallituksen muodostajan tehtävästä, kun presidentti Sergio Mattarella ei kelpuuttanut Conten ja populistipuolueiden ministerilistaa. Etenkin euron vastustajana tunnetun 81-vuotiaan taloustieteilijän Paolo Savonan ehdokkuus talousministeriksi oli liikaa presidentti Mattarellalle.

Italian maaliskuiset parlamenttivaalit päätyivät oikeistopopulistisen Legan johtaman vaaliliiton ja vasemmistopopulistisen Viiden tähden liikkeen voittoon. Pitkään jatkuneet hallitusneuvottelut johtivat voittajapuolueiden epäpyhään allianssiin ja hallitusohjelmaan, jossa lupailtiin eläkeiän laskua, 15 prosentin tasaveroa ja 780 euron kansalaispalkkaa.

Italian julkinen velka on liki 2 300 miljardia euroa eli 132 prosenttia bruttokansantuotteesta. Hallitusohjelma olisi kasvattanut velkataakkaa noin 60 miljardilla eurolla, joidenkin arvioiden mukaan enemmänkin.

Pisteenä i:n päällä oli ankara eurokritiikki, velkavelvoitteista tinkiminen ja mahdollinen kansanäänestys eurosta eroamiseksi. Kokonaisuus oli liikaa presidentti Mattarellalle.

Presidentti Mattarella on kasaamassa virkamieshallitusta, jonka johtoon noussee 64-vuotias ekonomisti Carlo Cottarelli. Hänellä on taustaa muun muassa Kansainvälisen valuuttarahaston johtotehtävistä. Cottarelli on Conteen ja varsinkin vaalivoittajapuolueiden vetäjiin verrattuna tiukan talouskurin edustaja.

Cottarellin virkamieshallitus – jos parlamentti sen nimityksen siunaa – ei hallitusten ikätilastossa korkealle yllä. Kyseessä on väliaikaisjärjestely, jolla Italia tarpoo kohti ennenaikaisia, ehkä alkusyksystä pidettäviä vaaleja. Niissä oikean ja vasemman laidan populistipuolueet ovat taas vahvoilla.

Italian poliittinen kriisi tuskin uusista vaaleista helpottuu.

Milanon pörssissä osakkeiden hinta on laskenut. Vastaavasti Italian valtionlainojen korkoero Saksaan on kasvanut suurimmaksi viiteen vuoteen. Italia on euroalueen kolmanneksi suurin ja euromäärillä mitattuna velkaisin kansantalous. Aineksia uuteen velkakriisiin on olemassa.

Toisaalta kovat puheet ovat osa saapasmaan poliittista kulttuuria. Käytännön teot ovat maltillisempia.

