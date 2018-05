Kreikan velkaohjelma loppumassa

Kreikan julkisen talouden alhon paljastumisesta tulee syksyllä kuluneeksi yhdeksän vuotta. Epäilyjä talouslukujen todenperäisyydestä esitettiin jo maan liittyessä yhteisvaluutta euroon 2002. Poliittinen paine eurojäsenyyteen jyräsi kuitenkin sisäänpääsykriteerien täyttämisen tarkemman analysoinnin.

Kun tilastojen vääristely lopulta paljastui, kävi ilmi, että maan julkisen talouden vaje oli EU:n salliman kolmen prosentin sijasta 15 prosenttia bruttokansantuotteesta. Julkisen velan bkt-suhde oli noin 150 prosenttia. Valtionlainojen korot pomppasivat pilviin ja maa ajautui ulos kansainvälisiltä lainamarkkinoilta.

Samalla eurosta paljastui valuvikoja. Kreikka sai euroalueen pankeilta rahaa halvalla ja avokätisesti siinä missä julkista talouttaan tunnollisemmin hoitaneet maatkin.

Kreikan avustamiseksi sekä euron uskottavuuden ja lainoittajapankkien tukemiseksi euromaat ja Kansainvälinen valuuttarahasto IMF pystyttivät Kreikan ensimmäisen tukiohjelman, joka perustui kahdenvälisiin lainoihin. Myöhemmin lainoittamista jatkettiin yhteisistä vakausmekanismeista.

Kreikan kolmen velkaohjelman yhteissumma on noin 230 miljardia euroa. EU, IMF ja Euroopan keskuspankki EKP ovat edellyttäneet veropohjan laajentamista ja paikkaamista, valtion omaisuuden myyntiä, eläke- ja työmarkkinauudistuksia ja julkisen talouden menokuria.

EU:n, IMF:n ja EKP:n troikka on ollut suurelle osalle kreikkalaisista kirosana, sillä ehdot ovat koetelleet kreikkalaisten arkea. Lainoittajia ja avustajia on manattu vielä synkempiin paikkoihin kuin velkakriisin aiheuttaneita hallituksia ja julkisten menojen kasvattamisella ääniä kalastelleita poliitikkoja.

Elokuussa hätärahoituksen ja lainaohjelmien on määrä loppua. Silloin Kreikan pitäisi palata lainamarkkinoille ja pärjätä omillaan. Kriisivuosien aikana myönnettyjen lainojen takaisinmaksu jatkuu toki 2060-luvulle.

Edellytyksiä omillaan pärjäämiselle on. Julkisen velan bkt-suhde on tosin 180 prosenttia, mutta julkisen talouden alijäämä on puserrettu hienoiseksi ylijäämäksi. Työttömyysaste on pudonnut 28:sta noin 20 prosenttiin. Nuorisotyöttömyys on silti yhä huolestuttavan korkealla.

Kreikka on tehnyt lainoittajien vaatimia uudistuksia. Julkista taloutta on tervehdytetty muuan muassa eläke-, vero- ja työmarkkinauudistuksilla. Valtion omaisuutta on yksityistetty.

Silti tekemätöntä työtä on paljon, sillä veropohja vuotaa edelleen. Korruption vähäisyydellä maa ei pääse ylpeilemään. Julkinen sektori on maan kantokykyyn nähden liian suuri.

Seuraavassa lamassa tai taantumassa kansantalous joutuu todelliseen testiin. Monessa yksityistaloudessa testi jatkuu yhdeksättä vuotta.

