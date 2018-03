Ruuan on pakko välillä kallistua

Pääkirjoitus

Huono-osaisuuden kierre katkaistava

Hallitus on saanut oppositiolta tiukkaa arvostelua tuloerojen ja eriarvoisuuden kasvattamisesta. Miten paljon tulo- ja hyvinvointierot ovat kasvaneet ja minkä verran muutoksista on pantavissa hallituksen piikkiin, on vaikeammin mitattavaa. Siltä ei kuitenkaan voi ummistaa silmiään, että kasvavasta bruttokansantuotekakusta kaikki eivät ole päässeet osallisiksi.