Työvoimapula kohta kasvun jarruna

Pari viikkoa sitten kerrottiin, että toimialojen kevään näkymissä on odotettavissa kasvua kautta linjan. Kulutuksen piristyminen näkyy esimerkiksi siinä, että ravintolassa ruokaileminen lisääntyy. Tilannetta varjostaa tieto, että kasvukeskuksissa ravintoloiden on vaikea löytää tarpeeksi osaavaa henkilökuntaa.

Ennätyksellinen matkailun kasvu on jatkumassa. Alalla arvioidaan, että nyt pitää panostaa matkaketjujen, kestävyyden ja digitaalisuuden kehittämiseen. Siitä ei tosin ole pikaista apua pohjoisen rinnekeskuksissa, joita vaivaa talvisin jatkuva työvoimapula.

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n viime syksynä tekemän kyselyn mukaan noin joka kolmas palveluyritys ja joka neljäs rakennusalan yritys kärsi työvoimapulasta. Myös teollisuudessa työvoimapula oli vähitellen kiristymässä. Teollisuuden yrityksistä liki 15 prosenttia arvioi ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden kasvun esteeksi.

Tilastokeskuksen selvitys vahvisti tilanteen vakavuuden. Viime vuoden toisella neljänneksellä oli avoinna 20 000 työpaikkaa, joiden täyttäminen arvioitiin vaikeaksi. Niitä oli erityisen paljon rakennusalan ja kaupan toimipaikoissa.

Tilastokeskuksen tuoreen raportin mukaan meillä oli helmikuussa 233 000 työtöntä. Työvoimapula aiheutuu niin sanotusta työmarkkinoiden yhteensopivuusongelmasta. Avoimet työpaikat ovat eri toimialoilla ja paikkakunnilla kuin työttömät.

Tätä pulmaa ei pidä sekoittaa paljon puhuttuun kysymykseen kannustinloukoista. Myöskään kiistelty aktiivimalli ei merkitse pienintäkään helpotusta pulaan osaavasta työvoimasta.

Nopeaa helpotusta haetaan ulkomailta. Pula on kärjistynyt metallialalla. Konepajat eri puolilla maata palkkaavat entistä enemmän ulkomaalaista työvoimaa. Tekijät tulevat Itä-Euroopasta, Baltiasta, Lähi-Idästä ja Aasiasta (TS 26.3.).

EK on varoittanut aiheellisesti, että talouskasvun takia muuallakin Euroopassa eteläisimpiä maita lukuun ottamatta alkaa ilmetä työvoimapulaa. Näin ollen kilpailu työvoimasta kiristyy, ja Suomen mahdollisuudet saada osaajia heikkenevät.

Suomessa on ammatillista koulutusta pitkän taantuman aikana vähennetty. Koulutuksesta on leikattu vielä aivan viime vuosina, vaikka käänne taloudessa ja sitä kautta työllisyydessä on näyttänyt ilmeiseltä. Täydennyskoulutuksestakin on pihistelty.

Suomessa on varsin myöhään herätty siihen, että monille aloille ei ole koulutettu riittävästi osaajia. Osasyy on teollisuuden eri aloilla, jotka eivät ole osanneet houkutella nuoria oman alansa koulutukseen.

Teknologiateollisuus selvittää parhaillaan, mitä työvoimapulalle voidaan tehdä. Selvitys valmistuu toukokuussa. Parempi myöhään kuin ei milloinkaan.

