Huono-osaisuuden kierre katkaistava

Hallitus on saanut oppositiolta tiukkaa arvostelua tuloerojen ja eriarvoisuuden kasvattamisesta. Miten paljon tulo- ja hyvinvointierot ovat kasvaneet ja minkä verran muutoksista on pantavissa hallituksen piikkiin, on vaikeammin mitattavaa. Siltä ei kuitenkaan voi ummistaa silmiään, että kasvavasta bruttokansantuotekakusta kaikki eivät ole päässeet osallisiksi.

Runsas vuosi sitten pääministeri Juha Sipilä (kesk) asetti professori Juho Saaren työryhmän etsimään uusia toimintatapoja ja keinoja, joilla luodaan edellytykset kaikkien Suomessa asuvien pärjäämiselle ja osallistumiselle.

Raportin tavoitteena oli löytää valtiontaloudelle kustannusneutraali keinovalikoima. Toiseksi toivottiin, että pakettia tarkasteltaisiin kokonaisuutena eikä siitä nypittäisi yksittäisiä rusinoita erilleen. Ensimmäisten reaktioiden perusteella kumpikin toive näyttää kaukaiselta.

Työryhmä esittää pitkän listan parannusehdotuksia perusturvan uudelleen järjestelyistä koulutuksen tehostamisen kautta demokraattisen päätöksenteon tukemiseen. Muutama ehdotus on toteutettavissa heti, valtaosa jää seuraavan hallitusohjelman kirjoittajille.

Toimeentulotuen, työttömän peruspäivärahan, työmarkkinatuen, sairauspäivärahan, vanhempainpäivärahan ja asumistuen kaltaiset minimitason etuudet halutaan yhdistää. Yhdistämisen uskotaan vähentävän kannustinloukkuja ja väliinputoamista. Kyse ei olisi perustulosta vaan edelleen tarveharkintaisesta tuesta.

Tavoitteena on tukea kansalaisia oman hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä, jotta tulonsiirtojen ja pitkäaikaisten palvelujen tarve vähenisi. Koulutusta ja osaamista halutaan nostaa kaikilla tasoilla. Maahanmuuttajien työllistymistä ja koulutusta korostetaan, samoin kohtuuhintaista asumista.

Työryhmä haluaa eriarvoisuuden vähentämiseen pätevän seurantajärjestelmän.

Sdp ehti jo esittää oman ohjelmansa eriarvoisuuden vähentämiseen. Sen hintalappu oli 600 miljoonaa euroa. Silti oppositioltakin liikeni ymmärtämystä Saaren työryhmän esityksille.

Viimeistään tulevissa hallitusneuvotteluissa työryhmän raportti on otettava huolelliseen tarkasteluun. Nopeimmat ja riidattomimmat kohdat on syytä panna pikimmiten toimeen, lopuista on käytävä rakentava poliittinen keskustelu. Varsinkin minimitason etuuksien yhdistämisessä on paljon tehtävää.

Hallituksen kannattaa tutustua huolella myös esityksiin koulutukseen panostamisesta. Kuluva hallituskausi on jättänyt siinä toivomisen varaa.

Tuore nuorisobarometri muistuttaa, että vanhempien koulutus- ja tulotaso on vahvasti yhteydessä nuorten pärjäämiseen opinnoissaan. Huono-osaisuus on periytyvää. Kierteen katkaisemiseen tarvitaan rahaa ja tahtoa.

