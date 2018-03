Ydinkiistaan pohjoismaista viileyttä

Suomi ja Ruotsi ovat lohkaisseet osan kansainvälisestä huomiosta, mitä tulee Korean niemimaan turvallisuuspoliittisen tilanteen lieventämispyrkimyksiin.

Viime viikolla Pohjois-Korean ulkoministeri Ri Young-ho tapasi Tukholmassa muun muassa pääministeri Stefan Löfvenin ja ulkoministeri Margot Wallströmin. Viikonlopun yli jatkuneen tapaamisen tuloksista ei suuremmin julkisuuteen huudeltu.

Sunnuntaina Suomeen saapui Pohjois-Korean delegaatio, jonka johdossa oli maan ulkoministeriön Pohjois-Amerikan osaston varapääjohtaja Choe Kang-il. Neuvottelut Vantaan Königstedtissä päättyivät keskiviikkona. Niihin osallistui myös Etelä-Korean, Yhdysvaltain, YK:n ja Euroopan maiden edustajia.

Suomi ja Ruotsi sopivat erinomaisesti Korea-neuvottelujen kokouspaikoiksi. Kummallakaan ei ole asiassa omia kortteja pelattavanaan. Lisäksi Ruotsilla on Pohjois-Korean Pjongjangissa suurlähetystö, jonka palveluksiin Yhdysvallat on useasti turvautunut.

Königstedtin tapaamisestakaan ei paljon tietoja tihkunut. Liturgisen julkilausuman mukaan näkemysten vaihto oli rakentavaa ja ilmapiiri positiivinen.

Tapaamisen eteläkorealaisen järjestäjän, Handongin yliopiston professori Kim Jun-hyungin mukaan Suomen-kokousta on suunniteltu hyvissä ajoin ennen Pohjois-Korean ja Yhdysvaltain suhteiden lientymisvaiheen alkamista.

Diplomatian taso nousee ensi kuussa monta pykälää korkeammalle, kun Etelä-Korean presidentti Moon Jae-in aikoo tavata Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin. Niistä neuvotteluista toivon mukaan saadaan lisää todisteita niemimaan jännityksen lievenemisestä, josta merkkejä alkoi ilmaantua Pyeongchangin talviolympialaisten alla.

Rakentaville neuvotteluille on Pohjois-Korean ydinasevarustautumisen ilmapiirissä todellinen tarve. Tilannetta ei ole helpottanut, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on vastannut ydinaseuhoon samalla mitalla.

Monien yllätykseksi Trump ja Kim Jong-un aikovat tavata toukokuussa. Pohjois-Korean mukaan kansainväliset sanktiot eivät ole pakottaneet sitä neuvottelupöytään. Sen mukaan kyse on itsevarmuudesta ja siitä, että maa on saavuttanut kaiken haluamansa. Uskottavampiakin selityksiä on kuultu.

Trumpin ja Kimin tapaamisen aika ja paikka ovat toistaiseksi auki. Suomen ja Ruotsin kannattaa pyydystää isoa kalaa, vaikka saalis epätodennäköiseltä näyttääkin. Pohjois-Korean johtajat eivät mielellään kotimaastaan poistu.

Ydinaseilla uhittelu alkaa olla huolestuttavan yleistä. Trump toivottavasti ottaa asian puheeksi myös Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa. Keskiviikkoisten tietojen mukaan suurvaltajohtajien tapaamisen valmistelu on käynnistetty.

