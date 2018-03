Olkiluoto-korvaus pieni mutta tärkeä

Vuosikausien kiistassa ranskalaisen Arevan ja Teollisuuden Voiman (TVO) välillä näyttää löytyneen sopimus, jonka on määrä taata Olkiluoto 3 -ydinvoimalan valmistuvan vihdoin, tosin kymmenen vuotta aikataulussa myöhässä.

Kansainvälisen kauppakamarin sääntöjen mukaisessa välimiesmenettelyssä syntynyt sopimus takaa TVO:lle myöhästymiskorvauksena 450 miljoonaa euroa. TVO oli vaatinut viivästymisen kustannuksista ja menetyksistä 2,6 miljardin euron korvausta.

Toinen osapuoli, muun muassa Arevan ja saksalaisen Siemensin yhteenliittymä oli vaatinut noin miljardia suurempaa korvausta. Se syytti viivästymisestä Säteilyturvakeskusta ja hidasta lupabyrokratiaa.

Vaikka puolin ja toisin vaadittiin miljardikorvauksia, osapuolet ovat todenneet olevansa myöhästymiskorvaussopimukseen tyytyväisiä.

TVO:n toimitusjohtaja Jarmo Tanhuan mukaan sovintosopimuksessa kyse on kokonaispaketista, joka vihdoin saattaa projektin maaliin. Tulevaisuuden varmistaminen selittänee tyytymisen minimaaliselta vaikuttavaan 450 miljoonan euron korvaukseen.

Ymmärrettävästi TVO:lle olennaista on saada Olkiluoto 3 lopultakin tuottamaan sähköä.

Olkiluodon kolmannen laitoksen rakentamisesta sovittiin Arevan kanssa avaimet käteen -periaatteella vuoden 2003 joulukuussa. Tuolloin laitoksen hinta oli kolme miljardia euroa. Nykyinen kustannusarvio on lähes kaksinkertainen.

Laitoksen rakentaminen alkoi vuonna 2005. Jos nyt solmittu sovinto pitää ja työt etenevät, sähköntuotanto Olkiluoto 3:ssa Eurajoella alkaa toukokuussa 2019.

Varmuus sopimuksen ehtojen täyttymisestä pitää vielä saada. Aikaa on tämän kuun loppuun.

Sopimukseen on sisällytetty kannustinmaksu laitostoimittajille. Jos projekti valmistuu uusimman aikataulun mukaan, yhtiöt puolestaan saavat TVO:lta 150 miljoonan euron maksun. Tällöin TVO saa viivästymiskorvausta käytännössä enää 300 miljoonaa euroa.

Jos aikataulu ei tälläkään kertaa pidä, yhtiöt maksavat TVO:lle enintään 400 miljoonan lisäkorvauksen.

Maallikkonäkökulmasta on ällistyttävää, että kymmenen vuoden myöhästymisen jälkeen puhutaan kannustinmaksuista. Sopimuksen sisältöä ja korvaussumman pienuutta kritisoiville TVO:n toimitusjohtaja on todennut, että kannattavuus nähdään tulevaisuudessa. Tarkastelujaksolla on mittaa 60 vuotta, mikä ydinvoimalan kyseessä ollen on kohtuullinen jakso.

Yli puolen vuosisadan aikana ehtii tapahtua paljon niin ympäristönormeissa, tuotantotekniikassa kuin sähkön kysynnässäkin. Olkiluoto 3:n aloitusvaiheesta arviot ydinvoiman kannattavuudesta ovat sähkön hinnan laskun myötä tuntuvasti heikentyneet. Liikenteen sähköistyminen voi kääntää kehityksen kulkua toiseen suuntaan.

