Italian vaalitulos ongelmallinen EU:lle

Pääkirjoitus

Hallituspohja kovalla koetuksella

Pääministeri Juha Sipilän (kesk) hallitus on ollut vallassa kohta kolme vuotta. Kahdesti lähtölaskenta on ollut jo alkamassa. Toistaiseksi kokoonpano on kuitenkin kestänyt niin maakuntahallintokiistat kuin Perussuomalaisten hajoamisenkin.