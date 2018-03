Hallituspohja kovalla koetuksella

Pääministeri Juha Sipilän (kesk) hallitus on ollut vallassa kohta kolme vuotta. Kahdesti lähtölaskenta on ollut jo alkamassa. Toistaiseksi kokoonpano on kuitenkin kestänyt niin maakuntahallintokiistat kuin Perussuomalaisten hajoamisenkin.

Välikysymyksistä ei ole ollut hallitusrintaman horjuttajiksi. Ei ollut tuoreimmasta koulutusvälikysymyksestäkään, jonka hallitus perjantaina selätti äänin 98–80.

Sipilän triolla on eduskunnassa vain muutaman edustajan enemmistö. Sekin on hiipumaan päin. Viimeistään sote-uudistuksen valinnanvapauspykälistä äänestettäessä hallituspohjan mureneminen on enemmän kuin lähellä.

Sipilä on todennut, että jos sote-uudistus kaatuu, edessä ovat uudet vaalit. Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo on samaa mieltä. Hallitus ei ole toimintakykyinen, jos se ei kykene sopimaan tärkeimmästä uudistuksestaan.

Sote- ja maakuntauudistuksen kohtalo kävi entistä epävarmemmaksi, kun kansanedustaja Elina Lepomäki (kok) ilmoitti äänestävänsä hanketta vastaan. Tulilinjalla ovat uudistuksen molemmat osat: sote ja maakunnat. Lepomäen ohella samankaltaista kritiikkiä ovat esittäneet Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok) ja muutamat muut nimekkäät kokoomuspoliitikot pääkaupunkiseudulta – politiikan ulkopuolisista sote-asiantuntijoista puhumattakaan.

Uudistus on monen sortin kompromissi, jossa on kiistanalaisia osia. Palvelua järjestäviä maakuntia on liikaa, valinnanvapauteen liittyy yhä epäselvyyksiä, kustannusvaikutukset ovat epävarmalla pohjalla ja hallinnon selkeyttämisen kanssa on niin ja näin.

Hallituspuolueiden ja niiden eduskuntaryhmien kannattaa silti kahteen kertaan miettiä, kannattaako vuosikausien projektissa palata lähtöruutuun. Edestakaisesta pompottelusta ei politiikanteon uskottavuus kohene – ei hallituksessa eikä oppositiossa.

Hallituksen on syytä keskittyä siihen, että valinnanvapausmallista tulee mahdollisimman toimiva, hyväksyttävä ja ennen kaikkea perustuslain mukainen.

Hyväksytään sote- ja siihen liittyvä hallintouudistus aikanaan minkälaisena tahansa, varmaa on, että korjattavaa riittää tulevaisuudessakin. Korjaustoimet eivät saa jäädä asenteista eivätkä poliittisista kalaveloista kiinni.

Sote-uudistuksen käsittely vaikeutuu, mitä lähemmäs seuraavia eduskuntavaaleja mennään. Kuplinta on näkynyt jo pitempään hallituksen ja opposition välillä. Se alkaa näkyä myös kokoomuksen sisällä.

Perjantaina julkaistu Ylen kannatusmittaus ei poliittisten hiertymien riskiä ainakaan vähennä.

Jos uudistukselta katoaa parlamentaarinen pohja ja oikeudellinen hyväksyttävyys, lusikka on otettava kauniiseen käteen. Silloin viestikapula on siirrettävä seuraavalle hallitukselle.

ts.paakirjoitus@ts.fi