Kauppasodalla vakavat vaikutukset

Voimasuhteet punnitaan

Kauppasotaanhan on varustauduttu kaikessa hiljaisuudessa jo vuosikausia.

Suomelle laajamittainen ja yleinen kauppasota koituu kohtalokkaaksi. Järein ase tässä sodassa on valuutta. Kiina on sitä jo vuosia käyttänyt. Suomi joutuu sotaan "vieraalla" valuutalla. Valuutalla, jota käyttävät sen pahimmat kilpailijatkin. Suomi ei tässä sodassa devalvoi, elleivät sen vihollisetkin sitä tee. Toisaalta Suomi voi sotia EU:ssa tasapäisesti valuutan suhteen, mutta kilpailukyky on haettava tuottavuuden ja sen edullisuuden kautta.

EU, USA ja Aasia erillisenä kaupankäyntialueena selviävät kyllä omalla sisäkaupallaan, mutta Suomen ja Saksan kaltaiset kolmansiin maihin kauppaa käyvät maat ovat suurimpia kärsijöitä.

Suomen teollisuus on isosti ymmärtänyt etebloitua ympäri maailmaa. Kauppasodassa tämä strategia toimii kuin sissisota tai desanttioperaatiot oikeassa sodassa. Tuotetaan rintamalinjojen tuolla puolen.

Kirjoita vastaus viestiin Nimi tai nimimerkki

Otsikko

Viesti

TS:n Verkkokeskustelun säännöt Peruuta Viesti lähetetty!



Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Virhe viestin lähetyksessä. TS:n verkkokeskustelun säännöt Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia. Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda!/HUUDA tai kiroile. Emme julkaise linkkejä tai mainoksia. Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.