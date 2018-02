Turkki lisää hämmennystä Lähi-idässä

Kohta seitsemän vuotta jatkunut Syyrian sisällissota on vaatinut noin puoli miljoonaa kuolonuhria. Yli viisi miljoonaa ihmistä on lähtenyt Syyriasta maanpakoon. Sisäisessä maanpaossa on niin ikään miljoonia syyrialaisia.

Sota on muuttanut luonnettaan. Taistelevien osapuolten määrästä ei taida kenelläkään olla tarkkaa lukua. Puhuminen sisällissodasta on muuttunut karkeaksi yksinkertaistukseksi. Konflikti ulottuu kauas Syyrian rajojen ja Lähi-idän ulkopuolelle.

Toiveet sodan loppumisesta Aleppon itäosien antautumiseen tai terroristijärjestö Isisin lyömiseen osoittautuivat turhiksi. Viime aikoina taistelut ovat taas kiihtyneet. Lohduttominta jälkeä on nähty pääkaupunki Damaskoksen kupeessa Itä-Ghoutassa, jossa vajaan kahden viikon aikana on kuollut yli 500 ihmistä.

YK:n turvallisuusneuvosto hyväksyi lauantaina vaatimuksen 30 päivän tulitauosta Itä-Ghoutaan. Maanantaina Venäjän presidentti Vladimir Putin määräsi alueelle päivittäisen viiden tunnin humanitaarisen tulitauon, jotta siviilejä voitaisiin huoltaa ja evakuoida.

YK:n määräämä tulitauko osoittautui nopeasti kuolleeksi kirjaimeksi. Samoin kävi humanitaariselle tulitauolle – jos pommitusten keskeyttämistä viideksi tunniksi voi humanitaarisuudeksi nimittää.

Syyrian hallituksen ja sitä tukevan Venäjän joukot ovat moukaroineet aluetta, jossa ne kertovat olevan terroristien ja kapinallisten asemia ja taistelijoita. Samalla osansa ovat saaneet siviilit, sairaalat ja koulut. Kapinallisten eliminoimisella siviilien pommittamista ei voi missään oloissa puolustella.

Alueella toimivien avustusjärjestöjen mukaan uhrien vammoissa on viitteitä kemiallisista aseista. Ei olisi ensimmäinen kerta, kun Syyrian hallitus on niihin turvautunut.

Lukkiutuneet asenteet ja sotivien osapuolten lukumäärä tekevät taistelujen lopettamisen erittäin vaikeaksi. Konflikti on osa Lähi-idän monimutkaista turvallisuuspoliittista palapeliä, jonka osasia ovat Syyrian hallitus, Venäjä, Iran, Yhdysvallat, Israel, Saudi-Arabia, palestiinalaishallinto sekä lukuisa määrä vastarinta- ja terroristijärjestöjä.

Kokonaan oma lukunsa Syyrian konfliktissa on Turkki, joka aluksi ajautui selkkauksiin Venäjän, sittemmin Yhdysvaltain tukemien kurditaistelijoiden kanssa.

Turkki aloitti tammikuussa laajan sotilasoperaation terroristeina pitämiään kurdeja vastaan Syyrian maaperällä. Vieraan valtion alueella sotimisen on arvioitu vaatineen tuntuvia siviiliuhreja.

Kurditaistelijoilla on ollut merkittävä osuus Isisin kukistamisessa niin Irakissa kuin Syyriassa. Turkin offensiivi uhkaa laajentaa konfliktia entisestään. Samalla Turkki heikentää uhollaan Naton yhtenäisyyttä.

ts.paakirjoitus@ts.fi