Ruokavirasto maksaa maataloustuet

Termiä alueellistaminen ei pitäisi käyttää, kun puhutaan hallituksen esityksestä Ruokaviraston perustamiseksi. Maaseutuviraston (Mavi) ja Elintarviketurvallisuusviraston (Evira) yhdistämisen jälkeen toiminnot säilyvät nykyisillä paikkakunnilla.

Uuden viraston päämaja asettuu Seinäjoelle. Sijainnin takana on maatalousministeri Jari Lepän (kesk) poliittinen päätös oman kannattajakunnan miellyttämiseksi. Toiminnallisesti parempi paikka olisi ollut Eviran yhteydessä Helsingin Viikissä.

Normaaliin tapaan hallitus perustelee yhdistämistä koukeroisin sanakääntein: "tavoitteena on yhtenäistää ja selkeyttää hallinnon rakenteita, tehostaa toimialan kokonaisohjausta sekä tukea tietohallinnon kehittämistä".

Jälkimmäinen tavoite on tärkeä. Sen toteuttamiseksi uuteen virastoon siirretään Maanmittauslaitoksesta tietohallintopalvelujen tuottamiseen liittyvät tehtävät.

Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta Ruokavirastoon siirretään kasvinsuojeluaineiden käytön valvontaan liittyvät tehtävät. Tämä on aiheellista, koska valvonta perustuu osittain maatalouden tukien toimeenpanosta annettuun lakiin.

Ruokavirastosta tulee viljelijätukien toimeenpanija Maaseutuviraston jäljiltä. Tehtävä on merkittävä, sillä tukipotti on vuositasolla yli kaksi miljardia euroa. Esimerkiksi puolustusministeriöllä on budjetissa kuluvalle vuodelle noin 2,9 miljardia euroa.

Maaseutuvirasto joutui maaliskuussa kaksi vuotta sitten keskelle omituista näytelmää. Tukien maksatuksissa tapahtui viivästyksiä. Vaikka ne olivat pääosin etukäteen tiedossa, viljelijöiden etujärjestö MTK päätti hyödyntää tilanteen täysimääräisesti. Se järjesti Helsinkiin traktorimarssin ja vaati Mavin ylijohtajan Leena Tenholan erottamista.

Etujärjestön nöyräksi käskyläiseksi osoittautui maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk). Hän julisti hyllyttävänsä Tenholan.

Ruokaviraston perustamisen yhteydessä tulee varmistua siitä, ettei MTK pysty vastaavalla tavalla vaikuttamaan esimerkiksi elintarvikealan tai tuotantoeläinten hyvinvoinnin valvontaan.

Kun maataloutta lähellä olevat tutkimuslaitokset vuoden 2015 alussa yhdistettiin Luonnonvarakeskukseksi, esitettiin näkemyksiä, joiden mukaan tutkimus joillain aloilla vaarantuu. On ilmeisesti käynyt niin, että tutkimus on tehostunut ja laitosten yhteistyö on tiivistynyt kohtalaisen saumattomaksi.

Niin ikään Eviran perustamisesta kuultiin perinteiset kielteiset ennusteet. Nykyisen arvion mukaan useammasta virastosta 2007 muodostettu Evira on onnistunut tehtävissään erittäin hyvin.

